Totalni hit!

Aneli Ahmić, Anđelo Ranković, Stanislav Krofak i Lepi Mića u pabu "Prijatelji" naterali su Božu Džonsa da se obuče kao da ide u Amidži šou.

On se tom prilikom obukao od glave do pete, te je izašao iz paba kako bi teatralno ušao. Aneli ga je najavila, a on je ponosno ušao u pab, dok su mu se svi smejali.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N. Ž.