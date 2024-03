NAKON AKCIJE, ŽESTOKA SVAĐA! Miljana i Darjan zaboravili na nežnosti, pa krenuli sa UVREDAMA I PRETNJAMA! ŠOK! (VIDEO)

Neočekivano!

Nakon vrele akcije koju su imali, Miljana Kulić i Darjan Radomirović su se posvađali oko hrane.

Naime, Darjan je seo sa jede, ali je Miljana potencirala da jede ono što mu je ona spremila iako on to nije hteo, pa je došlo do sukoba.

Miljana neću iz principa da jedem to što mi ti spremaš, ješću ovo što mi je Munja dao - rekao je Darjan.

Sedi da jedeš, nemoj da me nerviraš, probudiću sve u kući. Ništa nisi jeo, sedi da jedeš. Nisi spavao, ne jedeš lepo, ako ne budeš jeo, probudiću celu kuću - govorila je Miljana.

Ma tebi je kao stalo, a kada si mi skakala po mozgu sa Snežom Kušadasi, tada ti je bilo okej. Ješću ovo moje - govorio je Darjan.

Samo sedi da jedeš, to mi je bitno - dodala je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.B.