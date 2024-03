Opa!

Maja Marinković požalila se Stanislavu Krofaku na to što joj je izašla bubuljica, te joj je on tom prilikom dao serume da to reši.

Nakon što je utapkala sve kako je trebalo, Maja mu se srdačno zahvalila na serumima.

Hvala Stanislave - rekla je Maja.

Ništa Majo, za tebe sve - rekao je Stanislav.

Ovo je Maju nasmejalo, te su poželeli jedno drugom laku noć, a kako će teći ova situacija, ostaje nam da ispratimo.

Autor: N. Ž.