Ne odvajaju se!

Stanislav Krofak i Maja Marinković totalno su se isključili mislim iz emisije, jer su bili fokusirani jednio na drugo.

Da se nešto među njima deša dešava dovoljo govori to da su izržali svega nekoliko sekundi da se ne pogledaju i ne nasmeju jedno drugom. On je prvi pogledao nju, koja se odmag nasmejala od uva do uva, što je potom učinio i on.

Autor: S.Z.