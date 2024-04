Ne ostaje mu se!

Nenad Aleksić Ša je nakon haosa sa Mionom Jovanović i reke suza koju je isplakao pokušao da pobegne iz rijaltiija.

On je prvo otišao do ekonomskog dvorišta kako bi pokušao da razvali daske od ograde, zatim je u hotelu pokušao nasilno da razvali vrata, kada mu ni to nije pošlo za rukom otišao je do Rajskog vrta ali je i tamo bio bezuspešan u svojoj nameri.

Autor: N.Š