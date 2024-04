KAO DA SUTRA NE POSTOJI! Bojana i Anđela juče su imali HAOTIČNU svađu, a pogledajte šta sad rade! (VIDEO)

Šok!

Anđela Šparavalo i Bojana Pavlović sinoć su ušle u žestok sukob pre početka emisije "Gledanje snimaka" i tom prilikom pale su teške reči, što je u javnosti stvorilo sliku o njihovom odnosu da je zapravo kraj.

No, međutim, same Anđela i Bojana danas su sve bacile u rebus. Naime, one su radio emisiju "Amnezija" nasamo u dvorištu, te ju je Bojana sve vreme ljuljala na ljuljaški, a njene reakcije odale su utisak da je reč o lepom ljubavnom odnosu.

Šta se tu dešava i kako će se na dalje odvijati, ostaje nam da ispratimo, a kako je to izgledalo, pogledajte detaljnije u nastavku:

Autor: N. Ž.