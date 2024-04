Haos!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka'. Današnji voditelj je Milan Milošević. On je spreman da zajedno sa učesnicima pogleda snimke ogovaranja, spletki i podvala koje do sada nisu videli. Povela se tema oko Anelinog ogovaranja Ša kod Mione, on joj odbrusio da ne treba da je kinji pred njegovom devojkom.

Mogu da me ne vole koliko god, bitno da me voli njihova ćerka -rekao je Ša.

Ja sam u tom trenutku pokušala da odbranim drugraicu ne volim da se oni svađaju, kao dve žene se raspravljaju, nema potrebe da se to radi, treba da me ispoštuje i da stane kada mu to kažem -rekla je Miona.

Pitaj ti njega koga sanja, rekao je da sanja Vanju -rekao je Milan.

Ne, bože sačuvaj , mi smo to sve rešili -rekao je Ša.

Aneli je tebi rekla da cela kućža misli da je bolestan samo ti to ne pričaš -rekao je Milan.

Pa da ona to i misli ali ipak su oni rešili tu situaciju i to je to -rekla je Miona.

Ja znam kako to sve izgleda i neću da lažem Aneli i Miona su mi se našle tu od početka i super se slažemo. Ako me gotivi kao drugaricu ne treba to da radi i da seje nešto protiv mene, ja njoj nikada nisam pričao za Janjuša kao i da utičem na nju. Treba bar da me ispoštuje za te neke stvari, to da li me Miona ogovara meni je to normalno ponekad -rekao je Ša.

Mene je povredilo to što sam ja Mionu zgotivila ali se on bolesno ponaša totalno i to je to -rekla je Aneli.

Zabraniću joj da se druži sa tobom kad me toliko kinji i seje mržnju protiv mene. Neću loše osobe ovde pored nje i da me neko truje -rekao je Ša.

Pozdrav za Alena, možda ćemo nekad i biti zajedno. Ja sam rekla Janjušu da završimo za dva tri dana -rekla je Aneli.

