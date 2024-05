Opa!

Maja Marinković i Stanislav Krofak razgovarali su u toku žurke o njihovom ljubavnom odnosu. Naime, Maja je rešila da se povuče, ali joj Stanislav to ne dozvoljava.

Naime, od kako s uplovili u vezu, stanislav se konstantno igra sa Majom koso, a mnogi kometartišu da je to upravo znak da on ne može bez Maje, a da li je to isina, ostaje nam da ispraimo,.

Autor: N.B.