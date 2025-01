Danas je kao bomba odjeknula vest o tome da se poznati voditeljski par rastao!

O svadbenom veselu voditeljskog para RED televizije Milice Kemez i Bore Santane ne prestaje da se priča tokom celog dana. Mediji bruje o tome koliko je iznosila glamurazna proslava njihove ljubavi, a portal Pink.rs tada je stupio u kontakt s mladencima, kako bi otkrili svoje prve utiske, nakon njihovog najradosnijeg dana.

- Pravo da ti kažem, još nam se sležu utisci, sve je bilo nestvarno i jako je brzo prošlo. Ljudi su svi pod utiskom i dalje, nikada više komentara nismo dobili da nikada na boljoj svadbi nisu bili. Mi smo se potrudili. Presrećni smo, jer su svi oko nas bili presrećni, nijednog momenta nije bila dosadna atmosfera. Pevači su toliko bili raspoloženi, moram da pohvalim sve pevače koji su došli da nas ispoštuju, videlo se da su došli da pevaju od srca: Jana, Zorana Mićanović, Milica Jokić, Ljuba Aličić, Sloba Radanović, Bađi koji je bio fenomenalan, orkestar Borka Radivojevića, koji je najbolji harmonikaš na svetu i sam čin kada mu je Bora dao krunu je bio fenomenalan, Zlata Petrović koja je neprevaziđena, Sara Reljić je pevala, Sandra Rešić... - rekla je nam je Milica odmah nakon svadbe, a onda je otkrila da li se nešto razlikuje kod njih od kako su stupilu brak:

- Papir kao papir ne menja kod nas ništa, jer kod nas nikakve koristi ni interesa nije bilo, niti je imalo nikada u vezi. Naravno da se osećamo drugačije, zrelije, imamo jako bitnu ulogu u životu za ljude koji se vole i koji žele da grade porodicu. U "Zadruzi" smo bili 24 sata zajedno, mi smo navikli jedno na drugo, nama je bitno da ne smaramo jedno drugo, imamo poverenje jedno u drugo - istakla je Kemez.

Kada je reč o narednom koraku, tj. ostvarenju potomstva, Milica ističe da na tome do sada nisu radili.

- Do sada nikad nismo radili na tome, jednostavno smo pustili da sve ide svojim tokom. Imali smo bitne stvari koje želimo da rešimo pre planiranja potomstva. Bora i ja sve sami gradimo od nule i želeli smo da za decu obezbedimo neku budućnost, na korak smo do toga. Mnogi mediji su pričali da ćemo kupiti stan, Bora ima svoj, ali mi želimo kužu koju ććemo graditi od cigle, od temelja. Kada nismo radili do svadbe, nismo želeli da budemo pre, pošto kažu da se ne udaje na prazan stomak, želeli smo kada prođe svadba, pa otom, potom...Ja sam rekla da bih volela da imam bliznace, pa sada da li je sin ili ćerka, ne pravim razliku, samo neka je živo i zdravo. Da ima Borin ten i moje oči (smeh).

O svadbi se tokom današnjeg dana naširoko piše i priča, a svi se pitaju koliko ona zapravo košta, te nam je Bora otkrio koliko je to u evrima.

- Bez milionskih evra da uložiš da izgleda ovako, može da se uradi kada imaš prijatelje pevače. Kada bi hteo neko da napravi ko nije u tom svetu, koštalo bi ga preko 100.000 evra, ali svi ovi rekviziti i ovo sve, ispod 40.000 evra nas ovo nije koštalo, preko 400 i nešto gostiju smo imali - rekao je Bora.

Kako je ranije istakla, venčanicu koja je mnoge bacila u trans, izradila je sama i na tome je radila godinu dana, te nam je sada otkrila kako je sve to teklo.

- Ja sam to rekla okvirno godinu dana, od kada me je verio, od tada smišljam kreacije i tražim novčanice, nisam 365 dana u godini razmišljala o venčanici. Ja sebe nisam pronašla u klasičnoj venčanici, htela sam ovako, lepo sam nacrtala na papir, promenila sam više kreatora koji bi mogloi da mi to iznesu na pravi način, tako da veliku zaslugu dugujem Slavku Ivanovskom, on mi je šio venčanicu. Ispunio je moja očekivanja, nekome je kič, nekome je bajkovita, prelepa. Ja da sam obukla bilo šta, mislim da bi komentara bilo. Meni se lično dopala, više je onih kojima se dopala, nisam je obukla da bi se dopala ljudima, nego samoj sebi. Svi kristali su ručno šiveni, nema plastike na njoj, tako da ne može da bude zavesa i jeftina venčanica. Ko se rodio, a da je narodu ugodio?! Niko apsolutno. Borino odelo je bilo prelepo, ja sam želela da stavim akcenat na mladoženju, da ne bude u senci pored mene i ko neće izazvati reakcije - rekla je Milica, a onda se osvrnula na goste koji su dobili svoje pozivnice, ali se nisu pojavili:

- Nije mi se dopalo to što je bilo ljudi koji se nisu udostojili da kažu da neće doći na venčanje. Dosta ljudi nije došlo, neki su otkazali dan, dva pre venčanja, poznati, to je još i okej. Svi znamo da se to plaća unapred, bilo je ljudi koji se samo nisu pojavili, bilo je tu i poznatih i nekih pevača koji su obećali i dali ruku da će doći, nisu došli, nisu se ni javili da ne dolazte. Njima na čast! Moram da prokomentarišem, ljudima za nauk, jedino na svadbi u belom treba da bude mlada! Ja bar znam da jedino u belom treba da bude mlada, mislim da ima toliko boja i modela, tako da bar ne moraš na dan nečijeg venčanja da budeš u belom...Očekivali smo da će doći Zorica i Kemiš bar na pola sata, jer je bilo kod Sofronijevića veselje, ali oni nisu došli - zaključila je Milica za Pink.rs

Autor: N. Ž.