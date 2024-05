OVAKO JE IZGLEDALO SUOČAVANJE ASMINA I ANELI! Ahmićeva ga optužila da je LAŽOV i FOLIRANT, on odbio da joj pruži ruku, pa počeli da iznose PRLJAV veš jedno o drugom! Jednom rečju HAOS!

O ovom susretu će se pričati!

Ono što je nacija čekala mesecima iza nas, desilo se sinoć. Aneli Ahmić i Asmin Durdžić suočili su se oči u oči, te izneli svoje strane priče o njihovom ljubavnom odnosu i zajedničkom životu. Sav prljav veš je izašao na videlo, a gledaoci su bili zbunjeni njihovim pričama koje su u jednom trenutku delovale nepovezano. Ko laže a ko govori istinu ostavljamo vama da prosudite.

Aneli Ahmić ušla je u studiju samopouzdano, te je krenula da pruži ruku Asminu, što je on odbio. Ona ga je odmah optužila da je lažov i prevarant, te počela da ga ispituje o navodima koje je iznosio da je orgijala sa svojom sestrom, da li je koristila blokatore za narkotike, te se dotakla utvrđivanja očinstva koje je Asmin želeo da obavi. Durdžić joj je odgovarao kratko i u određenim momentima hladno, te je potvrdio sve navode koje je izrekao.

Aneli Ahmić je zatim progovorila o spornim porukama sek*ualne konotacije koje joj je slao Asmin dok je bio sa Stanijom u Majamiju, te otkrila da je molio da se pomire. On je to sve demantovao navodivši kako ona laže i kako želi da napravi razdor između njega i Stanije. On je takođe dodao kako joj je ponudio finansijska sredstva kako bi ga ostavila na miru da živi sa Stanijom dok je ona zapenila nikad glasnije na njega optužicši ga kako je izdao i ostavio samu sa detetom.

