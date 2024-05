Hit!

Tokom emisije "Gledanje snimaka" došlo je do sukoba između Nenada Aleksića Ša i Stanislava Krofaka, gde je Ša rekao kako on izgleda i mlađe i lepše od većine takmičara, Mionu JOvanović je po svemu sudeći to mnogo pogodilo.

Naime, kako Ša priča da on izgleda kao dečkić Miona je rešila da učini sve da ga prati u stopu i da ona izgleda kao devojčica pa je pred spavanje stavila na lice masku kako bi ostala najlepša za svog dečka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.B.