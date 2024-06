Mića osudio Janjuša jer brani Milicu, a ne Aneli, košarkaš smatra da će stati uz Ahmićevu onda kad bude bila uz njega (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Lepom Mići kako bi prokomentarisao odnos Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić.

- Meni sada neke stvari nisu jasne. Aneli je trudna sa njim, a ne Milica. Bora brani Milicu životom, boli ga ku**c. Nije mi jasna podela, oni opet pokušavaju upakovati. Rađanje deteta ne treba da zavisi od toga, odluka je njena, ona treba da bude oštrija, ona mora konačno da odabere kako i šta. Ja sam rekao, deca se ne rađaju u ovakvim okolnostima. I da je ona rekla Urošu bilo šta, ne mogu da kažem trudnoj devojci mog najboljeg prijatelja: "Pu*i ku**c", a na mene skače jer govorim realne stvari. On ovo nije shvatio ozbiljno - rekao je Mića.

- Ja mislim to isto, mislim da on nije moju trudnoću shvatio ozbiljno i govori mi stalno da iskorišćavam trudnoću. Mislim da nema težinu to kod njega da sam ja trudna, da me on smatra kao da sam mu bivša devojka, pa vratimo se kada nije verovao za test, pa da glumim trudnicu - rekla je Aneli.

- Moraš da shvatiš Aneli, moje greške su vidljive i jasne, priznajem svoje greške, ali nekad pomislim da se ti zaje**vaš sa mnom. Okej, razumem i tvoje drugo stanje, ali sam navikao kroz naš odnos da je bio loš, pa sada moram da se naviknem na drugo stanje - rekao je Janjuš.

- Daj mi argument, šta sam uradila - pitala je Aneli.

- Ne mogu ti davati argument. Ona samo od mene može biti ponižena. Ja mu je**m mater kada bude shvatila da treba da se drži sa mnom ovde, ako ne shvati da treba da stane na ovome što se dešava...Hoćeš da se boriš sa mnom?! - rekao je Janjuš.

- Ne možeš da me pitaš to, to je prirodna reakcija - rekla je Aneli.

- Ti možeš i da si u četvrtom stanje, to tvoje stanje je za mene deveto stanje, tako se ponaša prema meni. Neko drugi se ne bi ponašao kako se ti ponašaš - rekao je Janjuš.

- Ti si čovek bez empatije - rekla je Aneli.

- Ja ne pravim sprdnju, ja pričam kako jeste, pričaću onako kako mislim do kraja. Treba da stane u našim svađama i u raspravama - rekao je Janjuš.

- Ma kakve vaše svađe, gledaj je kao majku tvog deteta...Poštuj to što je ona njegova bivša devojka - ubacio se Mića.

- On je zaljubljen u Janjuša, podgu**a muva - dobacio je Uroš.

- Dajte argumente, ne vi ste protiv, ovi su protiv. Je l' može osoba u kući da te napravi smešnim, ako ti nisi smešan?! Sve ostalo je samo pranje - rekao je Đedović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić