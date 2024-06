VERUJEM SAMO DA ME JE IZDALA: Janjuš uveren da ga Aneli nije istinski volela, ona ga vratila na fabričko jednom rečenicom! (VIDEO)

Bukti rat!

U toku emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj je Milan Milošević. Sledeće pitanje pročitao je Marku Janjuševiću Janjušu.

Da li vidiš u dubini duše da plaćaš što nisi verovao Aneli - pročitao je Milan.

Verujem samo da me je izdala. Mislio sam da me stvarno voli, ali iskoristila me je. Mislim da me nije nikad nije volela dovoljno. Shvatio sam da trenutno nije za ovaj odnos, ne trudi se oko toga. Sam sam kriv što sam sebi dopustio emocije - odogovorio je Janjuš.

Aludira na Đedovića, misli da sam prešla na neku drugu stranu. Nije ni svestan rečenica koje je izgovarao. Nikad nisam raskinula s njim. izbacivao me iz rehaba i nasrnuo na mene dva puta. Znala sam da će mi reći ponovo izađi iz rehaba. Povređuješ ljude i praviš decu - dodala je Aneli.

Mislim da si ti jako loša osoba. Mislim da si svesna sad da se pereš - kazao je Janjuš.

Sad je trebalo da ti budem žena i majka tvog deteta, a ne devojka. Ti se non-stop pravdaš ljudima, a ne pričaš o bebi - rekla je Aneli.

Ti si folirant. Izdala si me, ali izdržaću - rekao je Marko.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković