Sateran u ćošak! Anita činjenicama o svojoj prošlosti uhvatila Ivana u laži, on pokušao da se iščupa (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Mioni Jovanović.

Da li si vratila Stanislavu garderobu i nakit koji ti je kupovao? Najviše si se obradovala kada je rečeno da Stanislav mora da da Đedoviću opkladu, pa zar je malo potrošio na tebe - glasilo je pitanje.

- Nisam mu ništa vratila, ako traži, nije problem nikakav, jer sam ostavila svoje stvari i sa tim sam se pozdravila. Ja nikada nisam tražila i kada sam dobijala poklone, meni je bilo glupo - rekla je Miona.

- Ne, ne treba mi ništa. Ja kada poklonim, ja to nikada ne tražim nazad. I ovo što je rekla da nikada nije htela da uzima poklone, to je istina, bila je skromna. Kada trošim na sebe, ja volim da počastim i druge - rekao je Stanislav.

Sledeće pitanje bilo je za Ivana Marinkovića.

Navodiš Anitu za najbezosećajniju osobu, a onda svoje razloge obrazlažeš lažima. Sramota je da tvrdiš da je trošila Matorine pare, a sama Matora je govorila da to nije istina. Koliko laži još treba da izneseš da bi nahranio svoju zlobu i pakost - glasilo je pitanje.

- Znam da se žalila prošle godine da joj majka ništa ne radi, ne znam da je ona išta radila, a jedino što znam da ona od tog rada nije ona kupila tablet Alekseju, nego je to kupila Matora - rekao je Ivan.

- Moje dete puni četiri godina, priča se o mom kreditu, kako se to podiže a da ne radiš?! On nema kontakt s detetom, nije znao kada mu je rođendan, ništa svom detetu Željku ništa nije dao. Za moje dete kažu da je najbolje vaspitano, obučeno i pedantno, ne vidim kako bi to bilo tako da ja nisam učestvovala u tome?! Imala sam loše postupke, ali sam se ove godine opametila i nadoknadiću svom detetu sve što sa propustila - rekla je Anita.

- Isto tako, mogu samo da dodam pošto je spomenuo njenu majku, a njena majka ima troje dece. Ima dva brata koji su tek sada punoletni, čuva njeno dete, to je žena koja vodi računa o troje svoje dece i unuku svom, nemoguće je da niko ne radi i da žive. Treba da ga bude sramota - rekao je Anđelo.

- Koliko znam, tvoja majka se nije hvalila tvojim prošlim životom...Ne znam gde je radila - rekao je Ivan.

- Trošili smo moje pare - rekla je Matora.

- Ja sam prošle godine imala loše postupke...Kad sam se porodila, posle nekog vremena, ja sam Alekseja pre vremena dala u vrtić da bih mogla da radim - rekla je Stanojlovićeva.

- Pretpostavljam iz onoga što si ti pričala, ti nisi radila, a kada već pričaš o mojoj deci... - rekao je Ivan.

- Tebi je Goca Tržan ostavila pare za dete, a ti si to potrošio na kocku, pa nisi imao...Pa znam i ja, to su ovde ljudi pričali - rekla je Anita.

- Vidiš koja je razlika, ja ispričam nešto što si ti ispričala i što si govorila, rekla mi je da je radila napolju, da je radila za 300 evra, a vi kada nešto čujete, nećete da kažete jer ste u lošim odnosima - rekao je Janjuš.

- Nije nju Ivan naveo što nije radila, nego su tu dublji razlozi. Ne treba ona da se pravda nikome i ni za šta - rekao je Mića.

