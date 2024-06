Dokazao istinu: Anđelo tvrdi da nikad nije uzeo u usta Matorinu sestričinu, Ivan i Bojana u tandemu zarežali na njega! (VIDEO)

Nerealno!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca' voditeljka je pročitala naredno pitanje koje je bilo za Ivana Marinkovića.

Ivane kako te nije sramota da kažeš da je Anđelo dirao Matorinu Dunju, on je dečko lepo vaspitan, za razliku od tebe koji si koristio rođeno dete - glasilo je pitanje.

Ja tvrdim i kažem da je rekao, jel to problem? Jasno je šta je pokazao i uradio - rekla je Matora.

Ja ne vidim da je on vaspitan i Elita po svemu što je pokazao,ja sam za njega doktor nauka - rekao je Ivan.

On može da bude doktor nauka ispred prodavnice sa vinjakom. Ovim pitanjem je jasno dato do znanja ja to nisam rekao. Imaju snimci imamo pitanja. - rekao je Anđelo.

Ovo nije prvi put da ti to radiš, on stalno vređa sve žive - rekla je Bojana.

Šta je Bokice? - upitao je Anđelo.

Jel moguće da svi skaćete dok on odgovora - rekao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P