Zgrožena u svakom smislu te reči: Milena ne može da dođe sebi od šoka jer Janjuš pored svog duševnog bola koji je naneo Aneli, brani Enu! (VIDEO)

Ne dolazi sebi!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Milenu Kačavendu kako bi prokomentarisala Janjuševo ponašanje nakon što je Aneli Ahmić abortirala njegovo dete, te je Kačavenda ostala zgrožena kako posle svega košarkaš može da brani bivšu ženu.

Milena kako komentarišeš Janjuša sinoć, noćas i danas? - upitao je Darko.

Ja njega očima ne mogu da gledam. U kući je bila jeziva atmosfera, svi su gledali gde je Aneli. Ja ne mogu da verujem šta ona sada priča. Danas u lajvu plače. On meni nameće kao ja branim Aneli, pa kako se nisu zakačili kada sam branila Milicu. Ovo što čovek govori je suludo. On brani svoju supurugu, za koju ne kaže da je bivša. Istina jeste da on mene ne može očima da gleda. Ja kao žena bi bila moron i skot da ne podržim Aneli. On priča da ona glumi žrtvu, ali ovako se ne glumi žrtva - rekla je Milena Kačavenda.

