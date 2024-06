DOKAZAO JE DA ME NIKAD NIJE VOLEO: Aneli skopila kockice, pa poslala Janjušu brutalnu poruku! (VIDEO)

Nakon njegovog ponašanja sve joj je kristalno jasno!

U toku je glasanje za najveće razočaranje u "Eliti". Reč je dobio Nikola Lakić.

- Prvo mesto je Milena smaračica, mislim da su se mnogi razočarali, a ja na prvom mestu. Ti se pogubila totalno, prsla si žena. ti se nama ovde pravdaš da li si spustila loptu sa Miljanom. Ne da si spustila, nego si postala ovde glavna p*šačica svima nama. Ideš kao podg*zna muva i svima se šlihraš. Jedva čekaš da Aneli brišeš suze. Ti si ovde nešto najgore. Izgleda da treba i ja da ti otkopavam grobove da bi se slagala sa mnom - govorio je Nikola.

- Ko je rekao da sam se ja pomirila sa Miljanom? - pitala je ona.

- Na kraju dana se pokazalo ko je Milena Kačavenda. Broj dva je anđela, pokušavali smo da je vratimo na pravi put. Ona je odabrala ljubav, a razočarala porodicu i nas koji smo se zalagali za nju. Broj tri je Matora, ne prema meni, ali prema Lejdi Di. Mislim da joj je ona pravi prijatelj ovde i da je bila u teškim momentima uz nju. Ona je čuvala njene tajne i mislim da se ogrešila o nju - dodao je Lakić.

Nakon nega glasala je Aneli Ahmić.

- Broj jedan Janjuš. Razočarao me je u svakom smisli. Kad je branio suprugu, tako se brani žena koja se voli, time je dokazao da me nije voleo i da sam mu bila strastveno zadovoljstvo. Ne moram ni da pominjem gde sam bila juče, sinoć je branio suprugu, mene napadao i za sve pronalazio krivca u meni. Reći ću Milicu jer mislim da nije trebala da me uvredi. Reći ću Stefani jer me je isto uvredila i rekla mi je da ne gleda da li sam trudna, pa mi se izvinila, prihvatam to ako je iskreno - rekla je ona.

