Razvezao jezik: Ša podsetio Bebicu na ponašanje prema Miljani, a onda je Bojana osula rafal po Urošu Staniću (VIDEO)

Ne štedi reči!

Ovonedeljni vođa, Milica Veličković, dala je reč Nenadu Aleksiću Ša.

- Nenad Macanović je bio babase*a, menjao je pelene, čistio je bu*e, prelazio je preko toga da njegova devojka spava s drugim na njegove oči. Teodora me je razočarala što je mogla sebi da dopusti da sa takvog čoveka, kako su pričali o tom Apolonu...Bebica je jedan prevarant, nesposoban je da zaradi, uzima pare na kamatu, ulazi u vezu sa Miljanom Kulić kako bi imao šta da jede i da obuče - rekao je Ša.

- Što se tiče ove teme, već smo imali, vidi se koliko ste inteligentni. Ja ću da se obraćam vama, s vama živim, ne sa narodom. Osobe koje su me razočarale, neke su ostale iste, to je Uroš Stanić, koji ima potrebu da iznosi laži o meni...Što se tiče ove kamene face, ovog jadnog malog dečaka, on je dečko koji je ekstremno poremećen, meni je jezivo da su ovde ljudi spremni da prodaju dušu đavolu ne bi li bili intresantni...Broj tri je Bebica, koji je juče izneo takvu laž, dobro zna da ima mišljenje kao ja, samo nema mu*a da to iznese - rekla je Bojana.

Autor: Nikola Žugić