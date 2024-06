IMAO JE MIONU ZA CILJ: Ša smatra da je Stanislav ušao u rijaliti, da bi se osvetio Jovanovićevoj! (VIDEO)

Žestoko od samog početka!

U toku su ''Nominacije'', a voditeljka je Ivana Šopić. Učesnici večeras biraju između Maje Marinković i Stanislava Krofaka. Sledeći nominuje Nenad Aleksić Ša.

- Maja i ja se poznajemo toliko godina, bili smo u super odnosima. Bilo je tako, dok Miona i ja nismo ušli u vezu. Bile su drugarice, pa su se posvađale. Maja i ja ne možemo da budemo toliko dobri sad jer smo imali žestok sukob, gde smo svašta rekli jedno drugom. Ovo joj je najbolje učešće do sad - rekao je Ša.

- Što se tiče Stanislava, nisam imao potrebe da ga uvredim. Sve što sam rekao, izvinio sam se. Pokazao je ljudkost. Mi nemamo nikakav odnos, komentarišemo temu koju mrzim. Ne ugrožava me ni na jedan način, ali ugrožava me indirektno jer se poteže ta tema. Mislim da je imao Mionu za cilj. Možda ne da je vrati, ali da se nekako zaigra sa njom - dodao je on.

- Misliš li da si uskratio i sebi taj mir jer im nisi dozvolio da razgovaraju - pitala je Ivana.

Pa jesam, vezan sam za nju i zato ostajem u tom odnosu. Ne znam, čekam finale, pa da vidim tu vezu. Ostaviću Maju, poslaću Stanislava - odgovorio je Ša.

U dobrim sam odnosima sa Stanislavom, dobar je drug. Mislim da je malo zalutao u rijalitiju. Drago mi je da sam te upoznao. Maju neću ni komentarisati. Poslaću nju, ostaviću Stanislava - rekao je Janjuš.

U ovoj situaciji sama na Anelinoj strani, verujem da ne želi da ulazi u sukobi. Smatram da nije trebalo danas da se svađa sa ženom koja je juče abortirala - rekla je Maja.

Autor: Iva Stanković