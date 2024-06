OVAKVE KOMENTARE NIJE OČEKIVALA: Slađa i Matora uzdigle Maju u nebesa, a sve zbog OVOGA! (VIDEO)

Ovako lepom rečima se nije nadala!

Naredna koja je dobila reči bila je Slađa Lazić Poršelina:

- Što se tiče Stanislava, o njemu imam najbolje moguće mišljenje, on je dobar čovek. Rekla sam mu na početku da ovo nije ring, da ovde mora verbalno da kida. Ponekad bih se plašila da ne pretera, ne trpi uvede ni kritike, on je ovde jako bitna karika. Naravno sve to ima logike, što je ušao, a sam po sebi je itekako važan. Smatram da je zaljubljen u Maju Marinković, a videćemo šta će biti napolju - rekla je Slađa pa se obratila Maji.

- Maja i ja smo imale jako veliku svađu, smatram da me je ogovorala zbog nekih ljudi. Ona je smatrala da sam je ja izdala, a sada je shvatila da su ti ljudi sa kojim sam se ja družila njeni prijatelji. Ona je posesvina drugarica i voli da je prva. Zamerila sam joj što je mislila da se ja t*tim Stanislavu, ali ja smatram da ona meni može sve da kaže u lice. To je sve njeno ludilo i veoma je impulsivna. Ona meni treba da kaže da mi zamera mnoge stvari. Ja Maju nisam izdala, a mnogi to pričaju. Maja je dobar čovek, ja bih volela da bude sa Stanislavom . Ja sam rekla njoj da su njeni izbori u rijaltiju kritični, sem Stanislava. Naravno ostavljam Maju - dodala je Slađa.

- Ja jesam rekla to za bazen, ja znam da Stanislav ne bi bio ni sa kim ovde, pa nije lud da posle mene bude sa nekim, ali to Slađino mi jeste zasmetalo. Ja nemam na šta da budem ljubomorna ovde u kući - rekla je Maja

- Ja sam krenula sama da sunčam, a ljudi su krenuli da dolaze kod mene - rekla je Slađa.

- Dragi moji gledaoci, moje nominacije su spojile Stanislava i Ša, udružili se protiv mene - rekao je Uroš.

Naredna koja je nominovala bila je Jovana Tomić MAtora:

- Ti si Majo prema meni sjajana, brineš za mene, prijatelj si mi, volim da pričamo o svemu. Dobar si čovek, i mnogo te volim. Maja nije ni glupa ni naivna, Zna ona šta< radi i kako. Ona sve pamti i sve vidi. Ona ume onako da sačeka i da ga zavuče - rekla je Matora pa dodala:

- Stanislav je meni mnogo pomogao psihički, naši razgovoru mi mnogo znače. Mnogo mi znači ovde, i za treninge i za razgovor. Verujem da će Maja i on uspeti napolju, i čovek je iskren u tome - rekla je MNajha.

