Vratila bih vreme i patila dva dana: Aneli ne dolazi sebi od plakanja zbog situacije u kojoj je, pa šokirala poređenjem Janjuša i Asmina (VIDEO)

Roni suze!

Aneli Ahmić sela je u Odabrane sa Slađom Poršelinom, te je tom prilikom počela da plače i da kuka, ne verujući šta je sebi zapravo dozvolila.

- Niko nije znao da je Asmin otišao sa Stanijom, viđali su me dole sa njim i sada otkud ona sa Janjušem, trudna, u rijalitiju. Ceo Dubrovnik zna da sam ja ovde sada, dole ljudi gledaju rijaliti - plakala je Aneli.

- Videli su i šta ti je uradio - rekao je Đedović.

- Ma šta njih briga, gledaće oni šta sam ja uradila...Go**o jedno, onaj ološ bez stida i srama - plakala je Aneli.

- Neću ni da ga komentarišem više, on je sve sam svoje rekao - rekao je Marko.

- Ja imam 35 godina i plačem ovde, mene je sramota Nore da ona zna da plačem, jer sam majka. Mama me je vazda napu**vala zbog svega, vazda sam imala s njom problema. Ja izađem na kafu, ona me zove 20 puta čoveče. Da mi je vratiti vreme, radije bih gledala ovo sve, patila, nego ovo. Sve bih vratila da mogu - plakala je Aneli.

- Gore ti ovo nego to, znam - rekao je Marko.

- Da, meni jeste, može bilo šta da mi kaže. Ja kada sam rekla da mi je gore, kada sam dala poređenje, ljudi su skočili, ali je to istina. Meni je ovo najgore...Šta je ovaj, otišao, našao drugu i ostavio me. Ima pravo da ode s drugom što se zaljubio, bolelo me je u tom momentu, a ovo sam ovde napravila na televiziji - kukala je Ahmićeva.

- I meni je gore ovo, majko moja - rekla je Poršelina.

- Samo da mi Bog da snage da izdržim ovo, neću ni sa kim da pričam, da ćutim ove dane i izdržim do kraja za svoje dobro - plakala je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić