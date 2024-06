Muk za stolom: Kačavenda rešila da dokrajči Janjuša, Poršelina oplela po košarkašu (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala situaciju između Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić

- Ja sam bila neko od početka ko je podržavao vezu i odnos, lako je kriviti nas. Janjuš je govorio da odnos nije valjao tri mesca, zašto onda praviti dete?! Do pretposlednje večeri, tačnije noć pre nego što je rekla, on je imao šansu da se sve rpmeni. Ivan je sada rekao da kada god ga sretne i kažem mu da ćuti. Kada je Anđelo rekao da mu možda nije namenski, ja ne mislim tako, mislim da je on folirant. Nakon svega toa ustaješ i govoriš nešto o ženi i da, Aneli se oseća loše. Što se tiče dogovora, ja ne mislim tako, on me je napao ali mu je ovaj preneo. Ja sam bila nečija žena, jednom i da oprostiš, ali više puta ne ide. Ja sam uvek bila na njegovoj strani, smatram se izmanipulisano. Po meni, vrlo je lako izmanipulistai ženu, jako je loše da iz jednog odnosa ulazip u druzgi, ovo nije valjalo već duže vreme...Ja sam razne situacije prošla, ja nikada nisam videla ovakav kreaj situacije trudnoće koja je bila željena. Kada odnosi ne funkcionišu, ja bih razumela Terzu. I na kraju dana, ja sam abortus prošla, hormonski status kod žene ide na maksimum kada se čuje bebin otkucaj srca - rekla je Kačavenda,

- Jesam saglasnik sa sagovornicima, jeste da ne spava i da ovo jako tešno podnosi, ali mene što je zaparalo uši jeste to da je Asmina poredila sa Janjušem. Mislim da nije toliki monstrum koliko je zapravo predstavljen i Asmin i Janjuš - rekao je Lakić.

- Ne mogu da se mere Asmin i Janjuš, jako velika bol, tuga i krivica je u njoj. Ona je htela da zadrži to dete, da može da vrati vreme, po njenom mišljenju, smatram da je tipovana od strane Janjuša, nije bio zaljubljen. Oni nikada nisu prilaki ni o kakvim ozbiljnim planovima. Ja nikada neću zaboraviti, ona nije želela da ima odnose, bar na televiziji. Dokazao je da ne želi dete, danas je pitao Maju da se venčaju, katastrofa! - rekla je Poršelina.

- I onda posle ja izmišljam kada kažem da gleda u Maju - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić