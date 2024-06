Ispada sada da kradem po kućama: Novi udarac za porodicu Šparavalo, Bojana indirektno udarila na njene roditelje (VIDEO)

Haos za stolom!

Voditelj Milan Milošević u "Pretresu nedelje" podigao je Bojanu Pavlović, kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Anđelom Šparavalo.

- Za šta je sve optužuješ - pitao je voditelj.

- Ne sviđa mi se to što radi, ako nastavi da radi, uoliko budem videla, biće kraj našeg odnosa, ja ne mogu da budem sa kleptomankom. To su jasne stvari. Znam samo za pokušaj krađe lubenice od Jovane i Majinu čokoladicu. Većina ljudi ovde krade, ne mogu da grešim dušu da je ona najveći, ali ima jako puno kloeptomana - rekla je Bojana.

- Šta joj još zameraš pored kleptomanije - pitao je voditelj.

- Ne mogu da se setim sada, ali joj stalno pričam da pazi šta priča da ne pali vatru na te neke gluposti. Ja sam jasna u odabiru i to je to. Mislim da ima problem sa ljubomornom i da preteruje s tim, ja nisam neko ko će da se bakće sa nepostojećim stvarima. To što ja nju ne pohvalil i ne dajem komplimente, moraš da budeš svesna sebe, a ne da se izmišljaju problemi koji ne postoje. Ne mogu da se borim s duhovima koji ne postoje, stalno u tom odnosu - rekla je Bojana.

- Zamerila si joj što je rekla da ona ne bi rodila dete kao Aneli - rekao je Milan.

- Ne, pričali smo o tome da ona nikada ne bi abortirala, ali da je razume u ovoj situaciji. Nemam je problem s tim, imam problem s tim kako ona govori da je karakter, meni nisu jasne stvari neke i neke se ne poklapaju s onim što radi i govori. Anđela i ja smo dve različite osobe i dva tipa, što nije okej, ona ima neke druge vrednosti, ja totalno druge, naučeni smo na naučene vrednosti - rekla je Pavlovićeva.

- Bojana, ispada da idem i da kradem po kućama, ja sam svuda išla i znaš po kojim kućama sam se kretala sve - rekla je Anđela.

- Ne može ona to da razume...Anđela ne shvata da time što radi blamira i mene. Ona je neko ko radi protiv ovog odnosa, ne znam da li se sprda ili šta već. Ako nije kleptomanka ili neko ko krade, ovo mi nije sprdnja - rekla je Bojana.

- Jesi krala od roditelja nekada pare - pitao je voditelj.

- Nikada u životu, ali od babe jesam. Od babe ponesem kiflice u školu, jedino što sam uradila je da sam sakrila pile i pojela ga sama - rekla je Anđela.

- Ja sam napravila da ti budeš lopov - rekla je Bojana.

Slađa Poršelina je dobila reč od voditelja, te je prokomentarisala ovaj odnos:

- Sada vidim da se Bojana smeje, Anđela se smeje, ali nije sprdnja kada nam nešto nestane. Taj dan je Bojana je pravila scenu, a Anđela je molila za oproštaj. Mene nervira da kada Bojana pređe Anđeli preko svega, onda ovde dođe do smeha. Moram da odbranim Anđelu, ovo je zastrašujuće da je ovako ponižava kada kaže da ona ne bi smela da ode u kuću i da ukrade sat ili drago kamenje - rekla je Poršelina.

- Šta priča ova budaletina i bolesnica?! Ona je opsednuta s nama - rekla je Bojana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić