Slagala sam da me ne zanima: Aneli otkrila do kada je gajila emocije prema Asminu, pa popljuvala žestoko Janjuša! (VIDEO)

Iskreno!

U toku je specijalni izazov Velikog šefa. Današnji voditelj je Darko Tanasijević. Današnja tema su laži. Koja je najveća laž koju su učesnici izgovorili u Eliti i koju su čuli od drugih. Prvi na redu da odgovaraju su Milena Kačavenda, Aneli Ahmić i Miona Jovanović.

Kačavenda, koju najveću laž si izgovorila u Eliti? -pitao je Darko.

Reći ću najveću laž izrečenu za mene a to je se*s sa Sanjinom. Ja sam sa Samirom dosta vremena provodila dok smo se družili i dok se nije izjasnio drugačije, mi bi se družili do kraja ali kad je priznao emocije okrenula se priča. A za svoju laž moram da razmislim -rekla je Kačavenda.

Aneli, koju si ti laž najveću izgovorila? -pitao je Darko.

Jedino što sad mogu da kažem je da sam slagala Janjuša da idem kući, takođe sam slagala kad je bio prvi pretres da me ne interesuje još Asmin ali sam ga još uvek volela i imala sam jake emocije i sve je bilo tako sveže, ja nisam znala ni kako da pričam, nisam tad bila spremna za vezu, ovo sa Janjušem se desilo spontano, tad sam i dalje imala emocije prema bivšem suprugu. A Janjuševe laži su najveće, lagao me je da želi porodicu sa mnom i da će biti najbolji čovek prema meni i detetu kao i da je završio sa ženom, svaki dan razmišljam o svemu i slažem kockice. Nemam više ljubavnu emociju prema meni tako da me više ne zanima -rekla je Aneli.

Najveća laž je kad sam se vratila u kuću i kad sam rekla da sam unela informacije koje su lažne, to akd sam rekla Urošu da je blurovan, rekla sam Munji da ga uopšte nema na elitoviziji i dala sam im do znanja da sam sedela u kući i vrtela i češljala -rekla je Kačavenda.

Miona, tvoja najveća laž je? -pitao je Darko.

Najveća laž je da nisam imala odnose, a koju sam čula ima petsto primera a nisam poverovala Ša da nije imao nikakvu komunikaciju sa Vanjom na suđenju -rekla je Miona.

Ja jesam slagala samo jednom ovde ali generalno ne lažem, slagala sam oko Matee da se to nije desilo, doveli su me do ludila i morala sam da priznam. Najveća laž je da sam tipovala Matoru i da sam bila sa njom zbog para kao i da sam nagovarala na silovanje, lagali su i za moju porodicu -rekla je Anita.

Autor: Nemanja Šolaja