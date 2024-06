Demantovala sve laži: Jovana totalno raskrinkala Rajačića, Slađa se izvinila Janjušu za sve izmišljotine o njemu! (VIDEO)

Sve izašlo na videlo!

U toku je specijalni izazov Velikog šefa. Današnji voditelj je Darko Tanasijević. Današnja tema su laži. Koja je najveća laž koju su učesnici izgovorili u Eliti i koju su čuli od drugih. Na redu da izlažu su Uroš Stanić, Jovana Cvijanović, Slađa Blinda, Lazar Čolić Zola.

Ja nisam lažov, niti volim da lažem. Uvek sam govorio istinu i na svoju štetu, tako da ne volim laži i ne baratam lažima. O meni su lagali da sam bio sa doktorima, to je Ša rekao, lagali su da je moja majka žena lakog morala i to je to -rekao je Uroš.

Eto poslednja laž je da sam se zaklela u pudlu da neću dirati Uroša a i dalje sam ga proganjala. Ja sam ipak bezopasna devojka. Najveća laž koju sam čula je od Rajačića da sam ga molila da bude sa mnom u vezi. Ja nikada nisam lagala za moje prethodne veze jer bih tad bila idiot, o meni se sve zna i nikada nisam glumila finu devojku -rekla je Jovana.

Jedino što sam izrekla laž je da duguje kamatašima lovu ali mislim da nije bilo bogougodno da to kažem, ja sam mu se izvinila zbog toga, ali ja sam to čula od drugih i samo citirala, on je tad meni izgovorio najgore stvari i zato sam pukla. Takođe je laž Bojana što je rekla da se ja prodajem za novac, za to će biti i tužena, ne želim da je vidim nikada u spoljnjem svetu -rekla je Slađa.

Istina je znači sve što je Maja rekla da se ponaša bahato prema konobarima -rekla je Bojana.

Tako je, to je istina, ja da imam takve tajne nikada ne bih ušla u rijaliti -rekla je Slađa.

Priznajem da sam slagao Uroša da ima 300 hiljada pratilaca, nikada nisam imao se*s sa Stefani to je jedina istina, takođe laž koju sam čuo je da Majčica pravi pare napolju i da je mašina za to -rekao je Zola.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja