Razotkrio svoje laži: Ivan priznao da je izmislio kako je Miljana tukla Željka, kao i da je prestao da pije alkohol! (VIDEO)

U toku je specijalni izazov Velikog šefa. Današnji voditelj je Darko Tanasijević. Današnja tema su laži. Koja je najveća laž koju su učesnici izgovorili u Eliti i koju su čuli od drugih. Na redu da izlažu su Žana Omnia i Ivan Marinković.

Ja sam osoba koja laže, ne bavim se tim ograničenim stvarima, ovde se mnogi prave da su iskreni ali su lažovi teški -rekla je Žana.

Nisam ja ograničena, nego imam drugačiju percepciju, ja znam tri laži koje je izrekla ovde za Anđelu i mene. Ona ovde glumi presvetu a ustavri je toliki folirant da to nije realno -rekla je Bojana.

Ajde bre sedi dole, niko te ništa nije pitao, ovaj tvoj čopor zajedno sa tobom samo iznosi teške laži i optužbe -rekla je Žana.

U moru današnjih laži ne znam koju da izdvojim. Mnogi lažu da su homoseksualne opredeljenosti do toga da su bili sa nekima i izmišljaju imena, mnogi lažu da su voleli svoje partnere kako bi osvojili plasmane. Preko tih laži da je neko vlasnik određenoih lokala, satova i skupih nekretnina a to je Anđelo, on priča da mu je povreda uništila karijeru. Takođe Teodora laže da se nije poljubila sa Rajačićem, zatim Kačavenda koja je rekla da nikad neće popiti kafu sa Žanom a popili su sto, Aneli koja se zarekla u ćerku da neće biti sa Janjušem a bila je. Eto Aneli mi je izrekla najveće laži kad se vraćala Janjušu a rekla da neće nikada, meni ja laž da je izgubila emocije prema Janjušu odjednom sada. Najveća laž koju sam čuo je da sam bio sa muškarcem. Ja sam slagao da je Miljana tukla Željka i priznajem da sam prestao totalno da pijem -rekao je Ivan.

Autor: Nemanja Šolaja