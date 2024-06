Puklo primirje: Aneli se ponovo razočarala u Maju zbog flerta sa Janjušem, ukućani žestoko osudili Marinkovićevu: Kezi se kao živa budala! (VIDEO)

Osudili je žestoko!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka'. Večerašnja voditejka je Ivana Šopić. Ona je spremna da zajedno učesnicima pogleda klipove ogovaranja, spletki i podvala koje do sada nisu videli. U narednom klipu Marko Janjušević Janjuš nasamario je Maju Marinković, te se ona smejala na njegove fore i flertovala. Ukućani je žestoko osudili zbog dvoličnosti.

Meni su ovde oboje odvratni, on ima emocije prema Maji još uvek, ja sam videla kako on nju gleda. Mene su te stvari mučile i dosta puta sam to prećutkivala i onda nekad kad bi preterao granicu ja bih pukla, gde bi on rekao da sam ja bolesna. Ona mi isto ovde ispada kontradiktorna, njen osmeh govori sve, kao da je sve ono sa mnom radila zbog rijalitija. Ja opet da kažem ne gledam u Janjuša nego gledam njegove reakcije. To su sve Janjuševe taktike i ljudi sa malo mozga ga poznaju -rekla je Aneli.

Ja i Maja smo u poslednje vreme u jako korektnim odnosima, ona mi dobaci i pita šta da radi, pita me kako da se ponašam. To je ono što sam ja izgubio a to je ono kako sam fukcionisao kroz rjaliti, izgubio sam svoju ironiju i duhovitost. Ja sam nekada i namazan i objasnim neke stvari da nisu kakve se priča -rekao je Janjuš.

Ovde je Janjuš u pravu, niti ima stav, niti ponašanje, kezi se kao budala živa. Ona osuđuje Mionu kako je seljančica ali za razliku od nje je priznao, Maja nema ni stav ni karakter, on je inteligentan čovek i nadmudrio je -rekao je Đedović.

Pričaš jednu priču i onda se smeješ, ispadaš kao budala glupa -rekao je Stanislav.

Ja kažem za klip da me on ne interesuje, baš me briga ko će šta da priča. Majčica je bio tu i video je da sam odbila tu ponudu za venčanje, šta ja treba da plačem. Ja to ne vidim kao poniženje, ja sam se nasmejala i šta sad, ja sam takva po prirodi i zaista nemam problema ni sa kim -rekla je Maja.

Autor: Nemanja Šolaja