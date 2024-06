Karambol: Miljana skočila na Uroša zbog provokacija koje joj je uputio, nastao KOLAPS! Maja se opravdava zbog osmehivanja Janjušu! (VIDEO)

Lom!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka'. Večerašnja voditejka je Ivana Šopić. Ona je spremna da zajedno učesnicima pogleda klipove ogovaranja, spletki i podvala koje do sada nisu videli. Miljana Kulić skočila je na Uroša Stanića zbog njegovih provokacija upućenih na njen račun, oni su se nikad žešće izvređali.

Metar od mene, sram te bilo. Bio sam uvek uz tebe a ti mi vređaš majku i govoriš da ćeš me ubiti na nasipu -rekao je Uroš.

On me sve vreme provocira i vređa mi majku, dobacuje mi za njihove bolesti -rekla je Miljana.

Majo jel si svesna koliko ljude boli kad im dobaciš osmeh i da to nije bezazleno i ofrlje? -pitala je Ivana.

On to što je uradio Aneli je monstruozno i ja zaista to ne podržavam, stojim iza tih reči. Ja nisam imala neku nameru tim osmehom, to koliko je namazan nije baš za pohvalu kada se desi to što se desi. On je rekao da rat gubi ali borbu nikada -rekla je Maja.

Rekla si sa kim on ratuje sa ženom koja je abortirala? -rekla je Ivana.

Pa tako je, on ne može da bude u plusu sa tim nikako. Nešto što se meni desilo ranije sad se desilo i njoj, samo repriza -rekla je Maja.

Autor: Nemanja Šolaja