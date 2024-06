Puca prijateljstvo!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka'. Večerašnja voditeljka je Ivana Šopić. Ona je spremna da zajedno učesnicima pogleda klipove ogovaranja, spletki i podvala koje do sada nisu videli. Aneli Ahmić i Anita Stanojlović otkrile su da su se naljutile na Mionu Jovanović jer ih nije postavila za kume. Miona ipak odabrala Anitu kao bolju drugaricu zbog jedne svađe sa Aneli.

Oni su kao jedni od vodećih pobednika, videli smo kad je Miona odabrala Aneli to je bila isto sujeta na delu. Ona je fejk u tom odnosu, naziva te kretenom, to i jesi i rekla je jasno da mora da ćuti i trpi a on njoj to itekako radi. Njihove mnoge svađe još nismo videli, stalno su u konfliktima. Gušenje ove prirode je ogavno -rekla je Bojana.

Ja sam itekako htela svadbu, bilo mi je krivo da me je Miona zaboravila za kume, ja sam njoj zamerila i to je to. Anđelo i ja se svađamo ali ne nabijamo krivicu jedno drugom, priznajemo ko je kriv, ne takmičimo se -rekla je Anita.

Ona jezamerila svom dečku da ona sedi na garnituri a ona za stolom -rekla je Bojana.

Ja sam očekivala da ću biti kuma, ali svakako da li sam mama ili kuma to mi je nebitno. Zamerila sam kad me je izostavila ali ispravila se posle -rekla je Anita.

Zamerila sam Mioni, bila sam ljuta ali me je popustilo to. Ona je izabrala Ša i ja sam stavljena po strani, smatram da je uvek bila bolja sa mnom nego Anitom, branila sam je uvek više od svih i bila sam šokirana njenim činom -rekla je Aneli.

Ja sam mislila da postoje dve svadbe i da su Anita i Anđelo isto u igri, zato ih nisam izabrala. Bila sam u fazonu Aneli i Đedović mama i tata, za Anitu sam mislila da ima svoju svabu i to je to. Sa Anitom se družim i podjednako me brani kao Aneli. Ja sam sa njom imala jednu svađu i rekla sam joj da sam zlo, sa Anitom nikada nisam imala ni jednu svađu -rekla je Miona.

Evo sad ona zamera tu svađu a nju je izazvao Ša -rekla je Aneli.

Ja nisam izazvao nego si ti kad ti je sestra bila -rekao je Ša.

Ja ću eto da odustanem od kumstva i da predložim Anitu ili Aneli ako može -rekao je Ša.

Autor: Nemanja Šolaja