Da li je pravdanje znak da nešto prikriva?!

Miona Jovanović pripremila je Nenada Aleksića Ša na dešavanja kada je reč o njenoj svadbi sa Stanislavom Krofakom, koja će se odžati u subotu.

- Ne mogu da promenim svoje stavove o nekim stvarima. Ja sam ti rekao šta imam. Ja sam samo rekao da ne možeš ti da budeš dobar sa Stanislavom nikako. Nema ni zbog svadbe, ne postoji razlog zbog kog ti treba da budeš dobar sa njim. On je onda luđi od tebe ako misli da vas dvojica možete da budete dobri - rekao je Đedović.

- Ša, ja ću biti tu da ispoštujem Stanislava na svadbi, ali ću dolaziti do vas i biti sa vama sve vreme. Ispoštovaću sve što treba i to je to - kazala je Miona.

- Ja sam ti rekao šta ne treba da radiš kako meni ne bi delovalo pogrešno - istakao je Ša.

Autor: Snežana Zindović