Neko drugi će sutra biti skandal majstor: Maja Marinković žestoko potkačila Ša, pa otkrila da li će biti vesela na svadbi Mione i Stanislava! (VIDEO)

U toku je emisija 'Pitanja novinara'. Voditelj u studiju je Ana Radulović. Sedma sila je spremna da svojim intrigantnim pitanjima žestoko izrešeta ukućane. Maja Marinković progovorila je o svadbi Stanislava i Mione Jovanović.

Majo svi kažu da si ti dugogodišnji skandal majstor. Kako ćeš se ponašati sutra? - upitao je Darko.

-Ja jesam skandal majstor po potrebama. Sazrela sam i neke scene više ne pravim. Biću najveselija, promeniću tri toalete. Meni nije svejedno jer sam rekla da sam se zaljubila i da je dobar momak. Skandal majstor će sutra bitii možda neko drugi, meni te stvare više stvarno ne priliče - rekla je Maja.

Majo mnogi su te ponizili kada si ušla u jezero zbog Stanislava - rekao je Darko.

-To su ljudi koji mrze moj lik i delo. Mogu oni da pričaju šta hoće, što se Stanislava tiče to je on shvatio kao zadatak. Meni je on sve dokazao. Normalno je da se potežu neke stvari u rijalitiju kada su on i Miona u pitanju, tako da me je nekih stvari blam - rekla je Maja.

Ti stalno kritikuješ Stanislava što te upleo u haos sa seljančurom - rekao je Darko.

-To je moje mišljenje iskreno o njoj, ja ne mogu da imam lepo mišljenje. Ja nikada nisam bila zlato, samo sam previše iskrena i to me u životu košta. Onako kako ja u trenutku osetim, ja tako reagujem. Ja Stanislavu verujem, iako mi nismo zajedno, on mene poštuje. On se sprda, doživeo je kao zadatak, boli ga uvo - rekla je Maja.

Šta ćeš Majo, ako se desi taj hotel i oni odu na masažu? - upitao je Darko.

-Darko on i dan danas govori da sam ja najlepša i najzgodnija. Ja sam svesna da sam dobar čovek, svesna sam svog izgleda. Mi ćemo napolju da vidimo kakvo će stanje biti - rekla je Maja.

Mićo kako komentarišeš odnos Ša i Mione? - upitao je Darko.

-Niko nije slep. Ona se bori sama sa sobom, ne zna šta će više. Na njoj je ogroman teret, ja dajem glavu da su svi imali mišljenje o Mioni kao devojci koja je moralna, čedna i česna. Sve se to srušilo poput sneška, njen partner je unakazio kao nikad nikoga - rekao je Mića.

Ko je doveo do toga da se priča o njihovim intimnim odnosima. On ili ona? - uoitao je Darko.

- Pa ona, što je imala dečka za dru*aru. Ja bih njoj sada rekao da uzme ogledalo i da se pogleda u šta se pretvorila. Meni je Ša jasan, on se bori da to izgleda sve sjajno. Miona je svesna da je za njihovu vezu samo Nenad i niko više. Ša ko je za Mionu i vašu vezu? - upitao je Mića

-Svi kad je upoznaju - rekao je Ša.

-On menja iskaze na sat vremena. Jel vi vidite kako se oni vređaju i finale svega je počeo da priča o njenom se*su. Zamisli kada se ljudi raduju svadbi sa Stanislavom i posle svega toga. Ja nisam vidoe u životu da je cela porodica protiv jednog dečka, on umesto da se zapita što je tako, on traži krivca u meni. On je najomraženija ličnost, on je neko ko se najstrašnije ponizio, ja još nisam video da neko toliko moli za ljubav - rekao je Mića.

