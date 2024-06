Razmišlja na bolestan način, neće ti dati mira: Miona pitala Stanislava da li joj Ša želi dobro, on je odgovorom bacio u razmišljanje! (VIDEO)

Opa!

U toku je 'Igra istine' Mione Jovanović i Stanislava Krofaka u hotelu. Miona Jovanović upitala je Stanislava Krofaka da li joj Ša misli dobro, on je svojim odgovorom bacio u duboko razmišljanje.

-Ja kad sam ušao ovde rekao sam da mi ne trebaju svađe ovde niti tuče. Samo ti pravim razliku između tebe i Maje. Rekao sam da me ne zanima da mi se radi cirkus na televiziji. Ja sam tad izgubio poverenje u nju kad je napravila scenu i rekao sam da se ne želim sramotiti da mi gleda porodica te stvari. A ti imaš takvu situaciju jednom nedeljno i ostaješ u takvom odnosu to ti je razlika -rekao je Stanislav.

-Tebi je lako kad ne osećaš ništa prema toj osobi a ja sam se zaljubila. Da si ti ovde 10 meseci kao ja video bi kako je, ja sam počela ovde i da psujem, ne znam odakle mi to, ja to nisam -rekla je Miona.

-To je istina, ja tebe ne prepoznajem, ja ne mogu da verujem da neko sebi dopušta takve stvari. Ja mislim da ti se i roditelji pitao gde ti je granica, ti ne bi pokazalo sve tvoje da se on ponaša drugačije, on sve izaziva to u tebi. On misli da ti voliš bivšeg i on nije normalan -rekao je Stanislav.

-Pa to svi misle za stolom ne samo on -rekla je Miona.

Što si počela da pušiš kad si ušla unutra? -pitao je Stanislav.

To sam od stresa počela kad su moji došli za novu godinu i onda kasnije od dosade kad su emisije pa da zapalim i to što spavam malo pa da bi se održala budna. Pritom sam se ugojila kao svinja za novu godinu jer sam samo jela slatkiše i onda manje jedem kad pušim -rekla je Miona.

Mogla si da treniraš malo, da se pokreneš -rekao je Stanislav.

Ma gde ću sama da treniram -rekla je Miona.

Šta misliš koji ljudi su iskreni prema meni u rijalitiju i da mi daju iskreno mišljenje? -pitala je Miona.

Najiskrenije prema tebi je najbolji Lepi Mića, on tebe gleda kao svoju ćerku i da te iskreno gotivi, govori ti neke stvari iskreno i da ti ne trebam ni ja ni on. Trebaš se maknuti od toga svega i da si mlada, treba neke stvari da promeniš. Kačavenda ti isto kaže iskreno šta misli -rekao je Stanislav.

Nisi u pravu za nju, ona mene iskreno i ne voli, samo menja mišljenje tako često. Ne misliš da mi Ša misli dobro? -pitala je Miona.

On razmišlja na bolestan način, čim si napravila neke stvari on misli da imaš osećanja prema njemu, razmišlja na bolestan način, nisam čuo da ti priča nešto realno, ja mislim da sve što ti je obećavao da od toga nema ništa i nisi glupa da to sama ne shvatiš. On gde god odeš priča ti u koga gledaš. Zamisli odeš na nastup on bi te zvao stalno na video poziv a pritom si čula da ljubomoriše da se oblačiš u kupaći i da kad odete na more on ti stalno govori da se pokriješ. Ja ti govorim činjenice i stvari kako se on odnosio prema Vanji, to su bili sati razgovora. Po meni to nije normalno ponašanje -rekao je Stanislav.

Ti si promenio ponašanje prema meni bio, ti si meni hteo lepo da dresiraš i da sve ide po tvojim planovima. Ovo sad što sam došla isponižavala sam se na maks -rekla je Miona.

Nije problem pogrešiti, nego kad pogrešiš i ideš iz greške u grešku. Kao kad sam ja dobio pismo i da sam nastavio sa istim greškama. Ja sam došao ovde i video sam kako je i šta je, moram znati samo da je posao u redu i da su moji dobro, ja znam šta valja a šta ne valja -rekao je Stanislav.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja