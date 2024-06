Svesna da će nastati haos: Miona se jada Stanislavu zbog problema koji će imati sa Ša jer je razgovarala sa bivšim, on je utešio! (VIDEO)

Pruža joj podršku!

U toku je 'Igra istine' Mione Jovanović i Stanislava Krofaka u hotelu. Miona se jadala se Stanislavu zbog haosa koji će doživeti sa Ša zbog maratonskog razgovora sa bivšim.

-Jel bi ušao ponovo u rijaliti? - upitala je Miona.

- Iskreno ne bih ušao ponovo, jer imam napolju sve što imam. Ne vidim se ovde bez veš mašine, osećam se jako zamazano, ali čovek se navikne živeti na sve. Ja ovako mogu izdržati koliko želim. Da nemam hrane i proteine ja ne bih ušao

- Sećaš li se da si mi rekla na telefonu iz karantina, šta možemo napraviti u Eliti? - upitao je Stanislav.

-Da možemo napraviti šou - rekla je Miona.

-Pa jesmo, ali na kontra način - rekao je Stanislav.

-Šta sad to pitanje znači? - rekla je Miona.

-Pa nemam više šta da pitam - rekao je Stanislav.

-Šta je naprimer značilo na tvom ulasku onako da te ništa ne zanima. Meni je to bilo čudno, rekao si da te to ne zanima, a opet si očekivao da ću ti se obratiti? - upitala je Miona.

-Ja sam doživeo šok. Gde se god pojavim svi me pitaju za tebe i zezaju. Ja sam mislio da si ti sto posto kriva i onda sam imao neku ljutnju, ali sam mislio da ćeš mi se izviniti. Da si mi se izvinila ja bih s tobom bio super. Da nisi ušla u rijaliti to očigledno ne bi moglo da ide na duže staze jer si ti htela samo pevanje. Ti u mene nisi imala neko poverenje, bojala si se da me ostaviš da ja ne bih nešto napravio. To bi puklo, sve je bilo super, ali daj mi jedan vikend da odem sam u šumu ili negde. Nisam video da imaš želju da se odvojiš od mene bar na dva dana. Ja sam se osećao nekako zarobljeno. Ja sam osetio da si ti nezadovoljna - rekao je Stanislav.

-Ma da, ti bi voleo da šmugneš negde. Za naš odnos smo krivi 50 50 - rekla je Miona.

-Dobro eto sad razumem da smo krivi oboje - rekao je Stanislav.

-Šta se promenilo u Zagrebu? - upitala je Miona.

-Puno toga, otvorili se klubovi, kupio sam novi auto - rekao je Stanislav.

- Sad će biti problem jer mi pričamo, ovo je razgovor kao na početku - rekla je Miona.

-Pa mene to boli ku*ac. Šta može to promeniti? Ništa, ja i ti smo živeli devet meseci. Miona iskreno ne bio ti u koži, imala si tri četri puta šansu da se vratiš na neku normalnu. Prvi put kad su ti došli mama i tata, drugi put nakon njegovih scena i ti ne vidiš situaciju, treći put izneo je o se*su, četvrti put uvrede. Samo upadaš u kanal. Evo ja i ti sad pričamo ovde kao prijatelji i ti ćeš sutra imati scenu. To sama sebi dozvoljavaš - rekao je Stanislav.

-Ja sam nedokazana i tvrdoglava. Obzirom da se 7 meseci dešava isto, šta će promeniti dve nedelje. Ja moram videti kako je bilo napolju - rekla je Miona.

-Svu sreću ti želim, a ti ćeš videti kako i šta - rekao je Stanislav.

Autor: N.P