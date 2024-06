Posavetovao je kao ćerku: Mića očitao Maji bukvicu o ponašanju, smatra da se ovim postupcima ponižava (VIDEO)

Ne štedi je!

Lepi Mića seo je u pab "Prijatelji" sa Majom Marinković, te joj je tom prilikom očitao lekciju o ponašanju prema Stanislavu Krofaku.

- Kažem ti fino kao čovek, ovde on neće. Znaš kako izgleda to sa strane? Sebe blamiraš Majo, to što misliš da imam nešto protiv tebe, boli me ku**c. Pusti ga, ako ti kaže: "Dobar dan", ti mu kaži: "Dobar dan". Zamisli kako izgleda kada ti on sa strane stalno priča: "Beži, beži...". Nemoj da neko preko tvojih leđa ratuje sa nekim petim. Ako je Stanislavu stalo do tebe, a neće da se suprotstavi nekome, onda kada izađe, sednete i porazgovarate. Videćeš, nemaš ti 15 godina. Ako neće, neće - rekao je Mića.

- U pravu si...Mićo ja sam dala sve od sebe - rekla je Maja.

- Dobro, ali je bojkot bio prisutan...I da su se poljubili, pa šta? Oni su 15 meseci živeli zajedno. Zadatak od Velikog šefa, šta te boli ku**c. Vidi se juče kako peva da joj je dragu, Krofaku je isto drago - rekao je Mića.

- Kaže on meni: "Ja ovo doživljavam kao sprdnju, ovo je zadatak ja ću da ispoštujem, ja da sam hteo, mogao sam odmah" - rekla je Maja.

- Da mu se nije igralo i nije pevalo, ne bi. Ja pričam o njegovom odnosu prema njoj i njenom prema njemu, boli me ku**c da li su zaljubljeni. On je juče pokazao da mu nije krivo, niti je ona to pokazala. Da li ima emocija?! Ne znam - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić