Ruku u vatru bih stavila: Miona priznala da nije očekivala da Ša iznese njihovu intimu, Stanislav je isprozivao jer nema stav! (VIDEO)

Surovo!

U toku je još jedno izdanje 'Igre istine' koju će odigrati Miona Jovanović i Stanislav Krofak.

- Kad razmišljaš o realnosti, kako sebe gledaš u ovoj situaciji? Da od tebe neko napravi budalu - upitao je Krofak.

- Ruku u vatru bih stavila, da on ne bi rekao da sam spavala s njim. Izdao me je na taj način, trebalo je da raskinem, ali dopustila sam već da to iznese - rekla je Miona.

- Ja sam ušao u vezu sa Majom, svidela mi se. Prva scena, kažem joj neću više to. Rekao sam joj da ću raskinuti, ako se to opet desi. Pokidala mi brojanicu i to je bio kraj. Svaki put bi bilo isto. Izdala me je - rekao je Stanislav.

- A napolju bi bio sa njom - pitala je Miona.

- Ne, rekao sam da bih bio, ako bi bilo neke promene. Moje mišljenje je da tu nema promene. Postavio sam se i držim tu reč, a šta ti možeš? Ne možeš da se postaviš - kazao je Stanislav.

- Ja? Budemo videli - rekla je ona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Iva Stanković