Aneli besna kao ris: Na sastanku priznala koliko je razočarana, a evo i zbog čega! (VIDEO)

Nije očekivala da će joj se vratiti na ovaj način!

Takmičari "Elite" dobili su zadatak da glasaju ko se najviše, a ko najmanje potrudio oko svadbe Mione Jovanović i Stanislava Krofaka. Do samog kraja najviše takmičara je pohvalilo Lepog Miću, a Aneli Ahmić nije mogla da sakrije ljutnju jer nju niko nije izglasao.

- Mića je bio na vrhuncu svog zadataka. Miona je takođe bila na visini zadatka, ali Stanislav je od samog početka učešća juče bio najveseliji i najiskreniji i nešto što do sad nisam videla, a da li je to visina zadatka ili pravo stanje kako se oseća... Mislim da će to gledaoci da procene - rekla je Žana.

- Svi koji su me naveli da sam neaktivna, samo da kažem da nisam morala da učestvujem, ali ipak jesam. Moram da pohvalim mladence, zadatak nije bio lak, Miona se kuvala, a Stanislav je do kraja dana naučio da igra užičko kolo. Zna se šta se očekivalo od Ša, a preživeo je i to. Mićo, ti si meni broj jedan - govorila je Milena.

- Mene niko nije naveo, a sve sam svatove okitila, bila sam i sa mladom u hotelu, a taj dan mi nije bilo do zabave i nisam bila raspoložena. Đedović je osoba koja se najviše potrudila. Moram da spomenem i ove koji se čak nisu pojavili ni da pojedu nešto, nego su pokazali sujetu i ljutnju, sabotiranje, kao što svaki dan sabotiraju i sastanke - govorikla je Aneli.

