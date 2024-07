Ne štedi reči!

Nakon uključenja oca Nenada Aleksića Ša, Kize Aleksića, Marija Kulić prokomentarisala je ovo uključenje, ali i Aleksićev odnos sa Mionom Jovanović.

- Evo ja se ne slažem s izlaganjem Nenadovog oca, on sve vidi, sve zna, a on je i dalje ne ostavlja i sa njom je u odnosu. Ša je pokazao da je neveran, svaku devojku i ženu s kojom je bio, on je prevario.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić