Kuku, lele: Oštri sud Marije Kulić odzvanja Šimanovcima, a evo šta kaže na vezu Teodore i Bebice (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Dušica Jakovljević nastavila je razgovor sa Marijom Kulić u studiju o najaktuelnijim dešavanjima u "Eliti".

- Njemu (Zola) je Miljana ulaznica za rijaliti i bankomat. Nikada nisam verovala. Na konto Miljaninih reči se zasniva rijaliti, sve priče se kasnije rade na konto Miljaninih odnosa. Trudnoće, evo isto to, šta Miljana kaže, oni ponove. Miljana je izmislila rijaliti - rekla je Marija.

- Ako stigne pismo od deteta i toliko se kuneš da se to neće desiti, pa ti se možeš poljubiti sa tom ženom i onda kao: "Nije se desilo, pokrili smo kameru" - rekla je Dušica.

- Nije on bio u rijalitiju, ne zna on to. Nije trebao da obeća ništa, devojčica je velika i ne treba da gleda oca u takvim odnosima s nekim. Kunu se oni svi i lažu, uh, Miljana koliko puta, Aneli...Ne mogu da njega davim zbog toga, a moja ćerka se isto klela, zakune se u besu...Svadba je pokazala da je Ša višak i Maja, ne znam, dok su ljudi pričali Nenadu da se ljudi vole, on je govorio: "Ne, ne, ne" i neće ga žaliti niko sada kada ostavi Miona Ša i ode sa Stanislavom. On je ušao u rijaliti da vrati ženu, toliko je moli za oproštaj, ne može da izdrži u rijalitiju bez nje i odjednom Miona. Pa čekaj, šta si ti onda, šta radiš u 45 godina?! - rekla je Marija.

- Ko puca najviše na pobedu, ko je u svojoj glavi pobednik - pitala je Dušica.

- Anđelo i Anita. Anita se dobro isfolirala ove sezone. Anita je takva i neverna i željna svega. Kakav Anđelo i veza. Njegovi roditelji nisu prihvatili Teodoru, hoće Anitu?! Ma šta je s tobom, on kao neki prosvetitelj, prosvetlio Anitu. Meni je ona pokazala sve najgore i sa Matorom šta je radila u hotelu i sa Zolom i sa Markom i dopisivanje na dan venčanja - rekla je Kulićka.

- Misliš li da je neko tipovan oko te svadbe - pitala je Dušica.

- Ja sam sigurna da je Đedović sve znao i osmislio sve i kao on je Matorin kum, Matoru ne mogu da smislim onu narogušu, zla do zla Boga, isto kao i Kačavenda. Đedović je pokazao da je ničiji prijatelj, drukara najveća, najveći odron rijalitija, pokazao je da do 11 mrzi sve, a od 11 ceo svet - rekla je Marija.

- Kako gledaš na vezu Teodore i Bebice - pitala je Dušica.

- Ma kakvi, nema ništa od toga, sve su se uhvatile Miljaninih bivših. Šta Teodora zna da kaže?! - rekla je Kulićka.

- Najviše prašine se diglo kada je počela priča o Matei i tom dopisivanju i sada se tu širi na neke ljude koji nemaju veze sa Elitom i da se dolazi do zavade Đedovića, Matora i Ermina i Sandra Rešić - rekla je voditeljka.

- Nijedna nema svoj život, vode život rijaliti učesnika. Tu se ne zna ko je od koga gori, a najgori je tu Đedović - rekla je Marija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić