Kao da se nikad ništa nije ni desilo: Aneli otkrila da je stavila tačku na odnos sa Janjušem, pa priznala da planira tužbu! (VIDEO)

Tanka je granica od ljubavi do mržnje!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Naredno pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Šta se sad dešava u odnosu sa Janjušem - pitao je Milan.

- Ništa, ne prilazi mi. Nemam nikakav odnos, stavljena je tačka. Kao da se nikad ništa nije ni desilo. Kačio se zbog opstanka, ljudi me proganjaju - odgovorila je Aneli.

- Kako će vam biti u ''Narod pita'' - pitao je Milan.

- Napolju će mi biti još lakše i neću imati problem ni sa kim da se suočim - kazala je Aneli.

- Da li razmišljaš o onoj tužbi - rekao je Milan.

- Da, okačiću na stori kad je suđenje. Nije ih sramota, tužili su me dok sam bila trudna i kad sam abortirala - rekla je Ahmićeva.

- Šta ćeš reći - pitao je voditelj.

- Postoje snimci, u kojima me je vređao i pojasniću zašto me je tužila. Sve ću priložiti na sudu i dokazati da sam ja u pravu - kazala je Aneli.

- Gde je nestala ta vaša ljubav - pitao je Milan.

- Desilo se kad sam otišla tamo, to je počelo tad da se gasi. Sad mi se gadi. Bio je zaljubljen i bila sam mu strastveno zadovoljstvo, ali nije bilo ljubavi - odgovorila je ona.

- Ne interesuje me ni tužba, ni ljubav. Gotovo je, ne razmišljam o njoj nijedne sekunde - odgovorio je Janjuš.

- Rekao je da nije imao duge veze, sem žene koju je i oženio. Oduvek sam bio protiv te veze, tu je nešto škripalo. Shvatam da je boli, ali napolju će joj biti bolje - rekao je Mića.

- Žena ima apsolutno pravo da tuži jer je uplitana, ali situacija se nije bitno promenila. Svesno su pravili dete, ali plan nije bio baš takav. Kad je došlo do toga, ne može da se ospori da je on svojim ponašanjem naveo da abortira. Nakon kiretaže ide ozbiljan pad hormona, ona nije dobro. Niko je ne štedi, ja mislim da se spasila. On je sve smišljeno uradio - rekla je Kačavenda.

- Imam isto mišljenje, samo smatram da je bilo ljubavi sa Aneline strane. Ne mogu da ga smislim, zgadio mi se. Koja normalna žena bi zadržala dete u toj situaciji? Ja podržavam tu odluku - rekla je Miljana.

Autor: Iva Stanković