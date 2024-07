Slađa se razočarala u Maju: Donela bitnu odluku, poverila se Aniti i Anđelu! (VIDEO)

Odlučila da joj sve saspe u lice!

Nakon što se završio haos Aneli Ahmić i Maje Marinković, Slađa Lazić je došla da prokomentariše situaciju sa Anitom Stanojlović i Anđelom Rankovićem.

- Sutra treba da imam drugaricu, pa ne smem da pustim da je moj dečko odveze do Beogradu - govorila je Slađa.

- Maju ne bih smela da pustim, tebe bih - rekla je Anita.

- Šta će ti onda takva drugarica? Ja tebi verujem ako se družim sa tobom, pa neću valjda da se družim sa ološima? Ako će moja drugarica da spava sa mojim dečkom, pa ja se ne družim sa takvima. Meni te stvari nisu normalne. Ja razumem kad je drugarica ljubomorna, neću da budem problem u vezi. Meni je Maja rekla da se ja ponašam kao k*rva na bazenu - objašnjavla je Slađa.

- Bila sam u pravu za pitanje koje sam postavila na Rajskom - dodala je Anita.

- Mene je uvredilo ovo za abortus što je rekla Aneli, ja ću sutra da joj kažem da je to jako ružno. Meni to nije normalno. Ja bih Maju pustila sa mojim dečkom, neka ga skine, onda on nije za mene - pričala je Slađa.

Autor: A. N.