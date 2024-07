Iz bolnice sam došla u Elitu: Jovana progovorila o svojim životnim ciljevima, a posle otkrila svoju tešku priču! (VIDEO)

Neočekivano!

Tema današnje emisije je životni ciljevi. Reč je dobio Nenad Macanović Bebica koji je progovorio o svojim ciljevima, ali i priznao da li je pogrešio u Eliti.

Koji su tvoji životni ciljevi i da li si ih ostvario? - glasilo je pitanje.

-Ja sve što sam želeo ja sam ostvario, šta god zamislim, ja to i ostvarim. Imam dovoljno strpljenja da ostvarim sve, ima ko radi na ovome napolju. Nikada ne ostavljam nešto započeto, a nedovršeno - rekao je Bebica.

Šta si želeo da ostavariš u Eliti i da li si uspeo u tome? - glasilo je pitanje.

-Želeo sam da ostanem u Eliti do kraja i ovo je za mene uspeh - rekao je Bebica.

Ko te je sprečio da ostvariš svoj cilj u Eliti? - glasilo je pitanje.

-Jedino sam ja sebe mogao da sprečim da sam otišao odavde, a niko ni nije pokušao da me spreči. Zavoleo sam Teodoru, mislim da će biti sve super sa nama - rekao je Bebica.

Sledeća je reč dobila Jovana Cvijanović.

Koji su tvoji životni ciljevi i da li si ih ostvario? - glasilo je pitanje.

-Da budem pevačica i to sam i ostvarila. Išla sam na časove i našla sam se u najboljem bendu. Ima i stvari koje nisam ostvarila, ali ne bih da pričam unapred. Plašim se šta me čeka napolju - rekla je Jovana.

Šta si želela da ostavariš u Eliti i da li si uspela u tome? - glasilo je pitanje.

-Da izdržim deset meseci, ja sam dvanest dana nakon izlaska iz bolnice potpisala ugovor, to niko ne zna. Možda mi je i najpametnija odluka što sam ušla - rekla je Jovana.

Da li je neko pokušao da te spreči u ciljevima u Eliti? - glasilo je pitanje.

-Pa ja sam u nekom svom svetu, ali eto Uroš je pokušao najviše da me spreči, provokacijama me terao na fizički kontakt. Da sam znala da je drugačiji nikad ne bi bila sa njim, najgore moguće uvrede koje sam dobila za 28 godina, to sam dobila od njega.

Sledeća je reč dobila Žana Omnia.

-S obzirom da ja imam četrdeset godina, prošla sam dosta toga u životu, ja sam najbolja majka na svetu. Ne postoji cilj koji sam ja zacrtala, a da nisam ostvarila - rekla je Žana.

Šta si želela da ostavariš u Eliti i da li si uspela u tome? - glasilo je pitanje.

-Ja sam sve ispoštovala po dogovru koji sam imala sama sa sobom, tako da sam sve ciljeve ostvarila - rekla je Žana.

Da li je neko pokušao da te spreči u ciljevima u Eliti? - glasilo je pitanje.

-Šta god krene po zlu, ja sam krivac. Pobedila sam sebe, da li je neko pokušao, pa pokušali su mnogi. Imam odličnu samo kontrolu, mislim da su im svi neuspesi bili loši, moram da kažem ono što ih najviše iritira, a to je da sam ja najbolja majka - rekla je Žana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P