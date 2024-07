Ovo je nemoć: Mića stavio Janjuša na stub srama zbog ponižavanja Aneli, pa izazvao njegovu šok reakciju! (VIDEO)

Ovome se niko nije nadao!

Voditej Milan Milošević podigao je Marka Đedovića u emisiji ''Pitanja gledalaca'' kako bi dao sud o degradiranju Aneli Ahmić od strane njenog bivšeg partnera Marka Janjuševića Janjuša, koje je iz dana u dan sve intenzivnije.

- Kako komentarišeš to što Janjuš na sve načine pogušava da zgazi Aneli? - upitao je voditelj.

- Jasno je kao dan da je sve ovo ružno. Smejanje svemu što je prošla od strane pojedinaca je tragično - kazao je Đedović.

- Ovo je nemoć. Dok je mislio da je on u pravu, on je govorio kako je najpametniji, sada je video da nije u pravu, gleda sa strane, ali ipak on sad gleda da ponizi Aneli. Čak i da je najgora, on ne bi trebalo da - kazao je Mića.

- Spasiba(hvala) - dodao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Snežana Zindović