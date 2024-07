Želi da je napadaju, klasičan sindrom žrtve: Maja i Aneli ponovo na ratnoj nozi, ne žele da priznaju ko je prvi započeo sukob! (VIDEO)

Puklo pomirenje!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'. Večerašnji voditelj je Milan Milošević. Maja Marinković stavljena je na stub srama zbog sinoćnjeg gnusnog vređanja Aneli Ahmić, one ne žele da priznaju koja prva je započela sukob.

Pitanje za Maju: Govorila si za Aneli da je ku*va i da samo treba da je napune i da abortira, gde ja sad tvoja empatičnost? -pitao je Milan.

Ja jesam malo u svojim rečima preterala ali sam iskreno stala pored nje kada je abortirala, i meni se to desilo pa ko je mene štedeo. Jer ja treba da ćutim dok mi neko prvi govori da sam ku*va, očigledno je ovo naše pravo stanej, imala je potrebu da se obrati i da dobaci, da ne bih produbljivala konflikt ja sam samo otišla. Ako se loše oseća nakon svega što se desilo ne znam zašto provocira toliko, kao da želi da je svi napadaju. Smatram da sam preterala za stomak ali sve ostalo mislim, istom merom sam uzvratila. Ne znači da je ona bolji čovek što je to snašlo, mislim da jako ružno provocira, zatim je nastavila da se vređa sa Bojanom i Lejdi -rekla je Maja.

Ja ne vidim nikoga, oni mene prvi vređaju non stop -rekla je Aneli.

Evo njen klasičan pristup pravljenja žrtve da svi njoj neko nešto radi. Ne interesuje me prva me je uvredila, nazvala me ku*vo i dro*o kad sam bila -rekla je Maja.

Ja sam shvatila kao da joj treba kadar, nije bilo bez razloga, prva me je uvredila. Ja sam rekla bljuvotine uvreda i ne kajem se -rekla je Maja.

Ona je davila Stanislava i nismo mogli da verujemo, ona se tad okrenula i pogledala u mene, kao i Stanislav, ona meni svaki dan dolazi i ja joj govorim da je opsesivna, zamolila sam je da se promeni i to je to -rekla je Aneli.

Pozdrav za Staniju Dobrojević, tebe niko ne želi bruka si najveća, ostavio te svaki muškarac -rekla je Maja.

Ja sam joj samo uzvratila da je droljetina, jer mi je prva govorila a da sam je prva dirala nisam nikad -rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja