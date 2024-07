Smeje ti se, a sve je isto radio: Miona udarila na Stanislava, pa ga prozvala lažovom! (VIDEO)

Žestoka svađa ne prestaje, Ša poludeo zbog hotela sa Stanislavom!

Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša nastavili su žestoku svađu o svom odnosu u jutarnjim časovima. Ona je plakala jer joj reper ništa ne veruje, nakon što je bila u hotelu sa Stanislavom Krofakom.

- Ja ću tebi da oređem preko svega - rekao je Ša.

- Je l' tebi nije bitno da nemam emociju i da se nisam pomirila sa njim? Pričaš da imam dogovor sa njim. Ivan kaže da sam planirala da se nakčim na Ša, a ja nisam ni znala da ćeš ti da uđeš - govorila je Miona.

- Ceo svet kaže da sam ja budala koja veruje u nešto što ne postoji. Ja to nisam izmislio, to ti pokazuješ. Ja vilenim i reakcijama dodatno pojačavam, pa ljudi misle da sam prsotina i da treba da me vode u ludnicu. Ja bih prvi to mislio, hoće na silu da bude sa devojkom - nastavio je reper.

- Rekao si da ispadaš papučar jer me maziš - dodala je ona.

- Ne, nego ludak, jer legneš da spavaš, a ja te mazim. Tu sliku tu ostavljaš jer ne kažeš da voliš da se maziš i da tražiš da te češkam da se uspavaš, pa ljudi misle da to radim na silu - pričao je Aleksić.

- On(Stanislav) laže, tebi se smeje, a sve je isto radio kao ti - rekla je Miona.

Autor: A. N.