Dao im savet zlata vredan: Đedović smatra da Ša i Miona nemaju dostojanstvo, evo šta im je poručio (VIDEO)

Bez dlake na jeziku

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video snimak na kom su učesnici "Elite" imali priliku da vide kako Marko Đedović sa nekoliko cimera ogovara učesnike.

- Maja je pričala kako Stanislav nju voli. Ona je rekla da nju svi vole, da posle nje nema ništa, a pre toga smo pričali za Mionu i Stanislava, pa je rekla da je seljančica, pljuvala je Mionu - rekao je Đedović.

- Maja je hodala sobom i govorila: "Koje su to ku**e, sve na svadbi su gledale u Stanislava" - rekla je Aneli.

- Ona je tu mislila i na Janjuša i na Filipa i na sve bivše, rekao sam joj da mislim da je nijedan nije voleo, već da im je privlačna. Ja sam se sprdao da je voli, ali da se folira. Zbog nje joj je takva sudbina sa svakim momkom, nije do drugihi ljudi, do njih je, do nje i Ša...Uz izgled je bitno je i da poseduješ nešto kao osoba, a to je elementarno dostojanstvo. Harizma, minimum dostojanstva koje ne poseduju ni Maja ni Ša, niko ne voli paćenike, to sam vikao Luni Đogani. Niko ne voli da mu frajer ili riba mirišu na tikvice i na poh, kao što ne voli one masne koje smrde na zapršku - rekao je Đedović.

- Zašto se ne zakače na neku drugu, a ne na Maju Marinković, pa im posle đavo kriv - rekla je Maja.

- Vi stavite si*e i mislite da je to za kuću, koga boli kur*c - rekao je Marko.

- Nije do si*a, imala sam ih i ja, pa nikada nije tako prema meni. Moraš da ceniš sebe - rekla je Aneli.

- Ne znam šta je s vama, morate da cenite sebe, da bi neko mogao da vas zavoli - rekao je Đedović.

Autor: Nikola Žugić