I dalje voli bivšeg: Stanislav otkrio da Maja pati za Filipom, njen osmeh govori više od hiljadu reči! (VIDEO)

Ipak ga nije prebolela!

Joca Novinar podigao je Maju Marinković i Stanislava Krofaka koji su progovorili o svom odnosu, a potom je on nju raskrinkao i otkrio da i dalje voli bivšeg.

Majo u kakvom ste ti i Stanislav sad odnosu? - upitao je Joca.

-Pa ja sam

Stanislave kako uporno govoriš kako te Maja izdala, a kako bi se nazvalo ono što ti je Miona uradila, pa si imao totalno drugačiji pristup prema njoj nego prema Maji - upitao je Joca.

-Mi nismo imali nikakav kontakt, samo smo za stolom pričali. Ja nisam prema njoj mogao imati odnos kao prema Maji, ona mi se zamerila. Da je dolazila i smarala me kao Maja isto bih reagovao i prema njoj - rekao je Stanislav.

-Ja ne razumem ovo što on priča. Mi smo bili dva meseca zajedno i šta sam mu ja uradila, pocepala majicu? Miona koja mu je toliko stvari uradila, pa se čerečila i posle 3 meseca na televiziji - rekla je Maja.

-Pa ona me ne smara kao ti - rekao je Stanislav.

-Tako je - rekla je Miona.

-Meni je Miona to uradila napolju i ja sam njoj to zaborvio, preboleo sam je i ušao sam čist. Maja me non stop smara, ona mene ne smara što legne pored mene na bazenu, nego što me smara trista pitanja - rekao je Stanislav.

-Verujem da se nikada ne bi pomirio sa Mionom, ali u početku je bio mnogo drugačiji prema meni. On je mene gledao kao trofej, bio je dobar prvih mesec dana, od pisma sve kreće nizbrdo. Ja sam to skupljala u sebi i pukla, ali ja sam se za to izvinila. Naravno da ja nisam ista napolju i ovde. On nije neko ko mene radi na ludilo i agresiju. Ovde imamo njegovu bivšu i stvarno ludim - rekla je Maja

-Moje mišljenje je da se ona neće promeniti, videćemo kako će se napolju ponašati. Mene smara to njeno ponašanje, ispriča neke nebuloze, pa za sat vremena dolati i izvinjava se - rekla je Maja.

Ja imam utisak da još veći problem nastane između vas dvoje kada Maja saspe salvu uvreda Mioni - rekao je Joca.

-Pa ja uopšte ne volim da neko nekog ponižava, meni je svako lep na svoj način - rekao je Stanislav.

-On voli da ispada gospodin, ali to nije tako. On je prvi vređao Ša i omalovažavao - rekla je Maja.

Napomenula si da si ti Stanislavu trofej, a šta ako je on tebi trofej? - upitao je Joca.

-Ja sam uvek isticala da je dobar momak, ostvaren u životu, lepo izgleda. Ja nisam ušla u kuću i rekla meni se sviđa Stanislav, nego sam ja sam smtrala da je on mene želeo da osvoji - rekla je Maja.

Stanislave jel tebi već smeta kad ona to sad govori? - upitao je Joca.

-Ma više mi nije bitno šta govori nego ko govori - rekao je Stanislav.

-Svaki čovek ima lepe i ružne strane - rekla je Maja.

-Ti bogami imaš više ovih ružnijih - rekao je Stanislav.

Majo zašto si pevala danas pesmu posvećenu Filipu caru? - upitao je Joca.

-Pa bila je na radiju, što, šta je problem? - upitala je Maja.

-Ma ona to stalno peva, mene to ne interesuje - rekao je Stanislav.

-Svi znaju da ta pesma ima ta veza sa mnom i Filipom, ali mi nije prošlo kroz glavu. Ja jesam tog čoveka volela najviše i nisam mogla da ga prebolim dugo, ali prošlo je - rekla je Maja.

-Ma mi koju god svađu da smo imali ona je to pominjala i koristila. Moje mišljenje je da ona nije završila u svojoj glavi. S njom neće biti nijedan normalan čovek i to je to - rekao je Stanislav.

Autor: N.P