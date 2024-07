Nju sam jedinu voleo: Zola priznao koliko je propatio zbog Miljane Kulić, pa otkrio da li bi dao još jednu šansu njihovoj ljubavi! (VIDEO)

Ova ljubav se nikada neće ugasiti!

U toku je emisija 'Gledanje uspomena', voditelj Milan Milošević tu je ovog dana da porazgovara sa učesnicima o njihovim lepim, ali i onim manje lepim uspomena koje su proživeli u Eliti. Lazar Čolić Zola imao je prilike da pogleda svoje uspomene kroz sve sezone rijalitija, te se tako prisetio svojih raznoraznih ljubavnih odnosa. Zola je progovorio o svojoj najvećoj ljubavi Miljani Kulić.

-Bilo je svega. Bilo je lepih, tužnih trenutaka, ali to sam ja - rekao je Zola.

Zašto su Miljana i Anita obe pobegle napolje? - upitao je Milan.

-Ma ne znam, mene to ne zanima. Sa Miljanom je više bilo ružbih trenutaka, ali koliko god da je bilo ružnih, nju sam jedinu voleo. Samo nju i nijednu više, sve ostalo je bilo smešno, ali šta da radim, bilo kako je bilo i to je to - rekao je Zola.

-Mene je sramota da ovo gledam, ne zanima me - rekla je Miljana.

-Neću se obazirati na njene komentare, hvala svakako - rekao je Zola.

Anita bili ste srećni? - upitao je Milan.

-Zola je okej dečko, meni nije dobro plače mi se, muka mi je i blam od onoga što ću morati da gledam šta sam sve radila - rekla je Anita.

-Zola i Miljana su obeležili ovaj rijaliti, ta ljubav će zauvek ostati. Miljana je njemu bila uvek verna, volela ga je. Miljanina porodica se nikad nije slagala sa Zolom, moralo je tako da bude, to je to i to su oni. To je nemoguća kombinacija jednostavno. On je rekao da bi oženio Miljanu kada bi znao da će se promeniti, mnogo su toga uradili jedno drugom loše. Ima tu svega, mnogo stvari bačenih. Oni su bili najzanimljiviji kad su bili par - rekao je Mića.

-Ja Zolu gotivim, on je harizmatičan i dobar dečko, ja nemam nikakav problem sa tim, nijednog trenutka Aniti nisam zamerio - rekao je Anđelo.

