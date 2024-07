Ovo je moja porodica: Teodra šokirala obraćanjem Miljani i Bebici, nakon Elite Kulićevoj traži dečka! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao da će čuti!

U nastavku emisije "Nominacije" Teodora Delić iznela je svoje mišljenje o Nenadu Macanoviću Bebici i Miljani Kulić.

- Ja ću da budem kratka i neću da dužim, ovo je moja porodica. Nenad i ja smo ovde osam meseci zajedno, deset meseci smo u odnosu. On je u početku bio uporan, a sad se bori za plasmna... Šalim se. Ja da za njega mislim nešto loše ne bih bila sa njim. Ja njega volim, osećam ljubav i sa njegove strane prema meni. Svi znaju moje mišljenje i da ne bih bila sa njim da ne mislim sve najlepše. Mi ćemo na kraju da ispadnemo i najbolji par, ušli smo u mirnu luku. Samo sad čekamo izlazak i to je to - govorila je Teodora, pa nastavila o Miljani:

- Ona i ja smo svašta prošle, imale smo svađe, frizeraj... Ona i ja smo spustile loptu, čak i komuniciramo. Rekle je za mene da sam joj ja druga najomiljenija osoba, a u njihov odnos se ne mešam. Ja mislim da će njihov odnos da se reši napolju preko suda, a ja u to ne ulazim. Ona i ja smo top, komuniciramo, savetujemo se. Ja nju 1000 puta dignem iz kome. Smatram da njoj ovde ne trebaju ljubavni odnosi jer u ljubavi baš luda. Mislim da je ona samostalni igrač i kao jedinka top, pa tako treba i da ostane - rekla je Teodora.

- Da li si joj oprostila ili su u rezervi? - upitala je Ivana Šopić.

- Smatram da ona ima pokajanje. Mi smo pričale o jednom dečku, ali to ne bih da iznosim. Možda ću da joj nađem momka kad izađemo napolje. Naravno da ću da sačuvam Nenada - dodala je Delićeva.

Ivana Šopić dala je reč Mioni Jovanović.

- Miljana je meni draga, iako mi je rekla da sam prodavačica ljubavi. Nadam se da ona nema takvo mišljenje o meni, nego da je to rekla jer sam je iznervirala. Miljana je uvek tu za sve, tu je da podeli, popriča sa mnom i da me nasmeje. Jako si duhovita i harizmatična, rođena si za ovo i treba zauvek ovde da dolaziš. Biču blaa prema Macanoviću, najviše me je izvređao od muških osoba. Najviše puta me je poslao u izolaciju. Lakić i Ša su mi pričali da je korektan. On je ljiga od čoveka. On je svestan da Teodora i on neće biti zajedno. Upalio se u poslednje vreme da komentariše, ali to nije njegovo mišljenje, nego čuje po pitanjima. Miljanu ću da ostavim, Bebicu šaljem - rekla je Miona.

Autor: A. N.