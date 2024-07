Razočarala se u najboljeg prijatelja: Maja zamerila Bebici što je ne štedi u komentarima, Matora ga totalno dokrajčila! (VIDEO)

Udarili na Bebicu!

U toku je emisija 'Nominacije'. Večerašnja voditeljka je Ivana Šopić. Ukućani biraju između Miljane Kulić i Nenada Macanovića Bebice kome žele da vide leđa. Na redu da nominuje je Marko Janjušević Janjuš, Maja Marinković i Jovana Tomić Matora.

Ja ću vrlo kratko. Sve naj o oboje, ostaviću njega i poslati Miljanu. Nije mi izgvoorio reči koje je izgovorila dotična -rekao je Janjuš.

Bebica je bio moj najbolji drug prošle godien, podržavao je tada pravu ljubav moju, išao je protiv svih a ove godine me je malo razočarao jer sam ja dosta štedela za njegov odnos i nikad nisam bila surova, često me ne štedi i komentariše me na brutalan način. Ove godine je nekako dosta suroviji, kada su meni ljudi dragi ja uvek gledam da ispeglam situaciju. Nekad mislim da nema mišljenje kakvo iznosi, ja volim kad je spontan i opušten i kad se šali, mnogo ga gotivim generalno. Mijanu mnogo volim i posvađali smo se ove godine dva puta ali sam ja to zaboravila, uvek me je teta Marija savetovala i uvek može da kaže svašta u afektu i na kraju joj bude žao. Takva glava za rijaliti se ne viđa više, volim kad je sama i intelgentna, ostaviću Miljanu, šaljem Bebicu -rekla je Maja.

Kada bih pričala bila bih neiskrena, nekako mi se ne priča i mogu da kažem o Bebici da sam htela da ga nominujem jer osećam netrpeljivost sa njegove strane, nekako ako smo u dobrim odnosima nema potrebe da se tako ponaša prema meni. Ostavljam Bebicu zato što mi je Miljana sve gadosti uradila -rekla je Matora.

Autor: Nemanja Šolaja