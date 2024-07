Miljana na nikad jačem udaru: Urnišu je sa svih strana, žestoki sukobi došli na naplatu! (VIDEO)

Na nominacijama joj niko nije ostao dužan!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću kako bi birao između Miljane Kulić i Nenada Macanovića Bebice u večerašnjim "Nominacijama".

- Miljanin i moj odnos je katastrofalan, ja sam joj rekao da ne treba da me smatra konkurencijom. Ja to ponašanje nisam zaslužio. Brisao sam joj suze, bio tu za nju, a ona se promenila pred kraj i počela da me gazi. Ona je pokušala da okrene to u svoju korist, shvatila je da porodice ne vređam, pa je promenila ploču. Ona je jedna sujetna osoba, koja nije zadovoljna svojim životom. Nisam ja kriv što je bila u takvim ljubavnim odnosima. Meni je u mnogo trenutaka Miljane bilo žao. Ti si bila ljubomorna na moje smešne klipove jer misliš da je tvoje vreme prošlo, a moja došlo i da sam ja zvezda ovog rijalitija. Više nemaš šta da ispucaš. Miljana je sve pokazala, gledaoci su je izgustirali, pa na meni leči frustracije. Ne volim što ona pominje porodice i mrtve. Miljana tebe ću da ostavim jer si stala uz mene kad niko nije. Ja sam bio tu za tebe i tešio te, masirao te - govorio je Uroš.

- Mislila sam da se Aneli ogrešila o tebe, dok nisam osetila na svojoj koži šta ti radiš - rekla je Miljana.

- Ti si prema meni poslednjih dana postala zlo. Bebicu bih ostavio, ali ne mogu da zaboravim kako me je Miljana branila od Ša. Bebica je poludeo, bori se za plasman, namazan je, kvaran i inteligentan. On ume da ubode u metu, Miljanu je dve sezone ubadao, a sad Teodoru. Malo je i smešan, jer nema kredibilitet, ali on ne j*be sistem. On je moj nutricionista i osoba koja brine o mojoj kilaži. Odlično kuva, zdravo. Teodora njega ne voli. mislim da laže, da nema nekretnice i da govori stvari da bi impresionirao ukućane - nastavio je Stanić.

Nakon Uroša nominovala je Anđela Šparavalo.

- Ovo je ološ, odron, ljudska nakaza koja vređa živo i neživo. Šta sam sve čula da si pričala o Stefani, rekla si da je gleda kao dete, a tebe boli jer tebe ne može očima da bude. Tebi je majka rekla da si zlo i da si najgora. Koristiš svoje dete, kuneš se i lažeš. Odvratna si, bolesnice jedna, ti se vodiš pitanjima. Ja sve najgore o tebi mislim. Kakva si ti majka? Ti si j*busaš ovde godinama, nema šta ne radiš. Ti pričaš Zoli da ga voliš, pa onda Bebici, pa uđeš kod Darjana u krevet. Nema šta Bojani nisi rekla, klošarko jedna raspala. Ja nemam nijednu lepu reč da ti kažem - pričala je Anđela, pa dodala za Bebicu:

- Sa tobom sam korektna, imali smo jednu svađu. Prema Bojani su korektan i prema meni, tako da ostavljam tebe - rekla je ona.

Slađa Lazić dobila je reč da nominuje.

- Znala sam da će da se pokaže pravo lice Miljane Kulić, ovo je bilo lažno prijateljstvo sa njeno strane. Rekla mi je najgnusnije uvrede i slomila naočare koje mi je mama kupila, šminku i kozmetiku. Zvezda Miljana Kulić, ja sam govorila da ona jeste zvezde, ona nosi moje pantalone trenutno i ne moraš da ih vratiš... Slobodno ih baci u jezero. Miljana nosi moje helanke pre tri dana, pa me u njima napada i to sve zbog Zole. Mislila sam da možemo da se družimo, a ne može očima da me gleda. Pisala si mi na Instagramu da ćeš da mi otruješ psa, sad sam ubeđena da si to bila ti. Tebe se ovde ljudi plaše, rekla si da ćeš da mi napraviš pakao. Pričale smo koliko ga voliš, ja sam mislila da to nije lažno. Unazadila si me pet dana pred kraj, ali ja imam prijatelje. Kod mene si ogovarala Maju Marinković - govorila je Slađa.

- Majo, to je laž. Ne želim da se raspravljam sa njom - rekla je Miljana.

- Miljana, ne bojim te se. Svaki put je imala potrebu da mi priča najgore stvari o Zoli, a voli ga kao Boga. Sa mnom je spuštala loptu, samo da ne bih bila sa njim, ali družićemo se napolju. Ostavljam Bebicu - dodala je Lazićeva.

Autor: A. N.